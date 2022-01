Ramsay Bolton, uno dei personaggi più odiati del Trono di Spade: non immaginereste mai cosa fa oggi!

Ramsay Bolton, uno dei personaggi più odiati del Trono di Spade: sapete che l’attore non si occupa solo di cinema?

È stato uno dei personaggi più detestati dell’intera saga del Trono di Spade. L’attore ovviamente è molto diverso dal suo personaggio, sapete cosa fa adesso? Non si occupa solo di cinema.

Il terribile Ramsay Bolton è entrato in scena nella celebrissima serie, durante la quinta stagione. Il suo arrivo distrugge letteralmente tutti i precari equilibri della trama. Grazie a questo personaggio però, abbiamo avuto la possibilità di assistere a una delle scene più spettacolari dell’intera serie, ovvero la ‘Battaglia dei bastardi’. Grazie al suo incredibile talento di interprete, l’attore ha assolutamente reso giustizia alla sua recitazione. Impossibile ormai, soprattutto per i fan più accaniti del Trono, guardare il volto dell’attore e non avere un brivido di terrore. Ma conosciamo un pò meglio il talentuoso interprete, sapete che nella vita non si occupa solo di cinema?

Chi è l’attore che interpreta Ramsay Bolton nel Trono di Spade?

L’attore in questione si chiama Iwan Rheon, ed è di originario di Carmarthen, una città del Galles. Classe 1985, l’attore dopo il fortunato show del Trono di Spade, ha avuto la possibilità di prendere parte a tantissime pellicole di successo. La sua passione per la recitazione inizia fin da giovane, già a 17 anni. La sua prima occasione arriva con la serie televisiva Misfits, e poco dopo arriva anche la partecipazione alla serie Vicious.

La grande notorietà arriva però grazie al Trono di Spade, e questo lo porta poi ad aggiudicarsi altri notevoli ruoli. Nel 2017 è nel cast della serie di film Marvel, Inhumans, dove interpreta il ruolo del cattivo Maximus il Folle. Ottiene anche la parte del musicista Mick Mars della storica band Mötley Crüe. Quello che forse non tutti sanno sull’attore è che ha anche una band ed è un musicista. Ha creato la band The Convictions, di cui è il leader e frontman, con il quale nel 2010 ha inciso un EP chiamato Tongue Tied. Mostra la sua altra passione, la musica, anche sul suo canale Instagram da quasi 900 mila follower, pubblicando spesso le sue performance musicali.

Noi adoriamo l’attore Iwan Rheon, e voi?