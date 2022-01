A poche settimane dall’inizio di Sanremo 2022, l’amato cantante ha annunciato di essere positivo al Covid: cos’è successo.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime settimane e, finalmente, Amadeus si metterà al timone di Sanremo 2022. A partire da Martedì 1 Febbraio, quindi, l’amatissimo conduttore sarà per la sua terza volta consecutiva non soltanto il traghettatore della settantaduesima edizione del Festival, ma anche il suo direttore artistico. Insomma, ne vedremo davvero delle belle!

Leggi anche –> Sanremo 2022, chi è il favorito dopo il primo ascolto: grandissima sorpresa

Seppure manchino pochissime settimane all’inizio di Sanremo 2022, i colpi di scena sembrerebbero non cessare mai. L’ultimo? Proprio qualche ora fa! Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, il cantante delle kermesse ha annunciato di essere positivo al Covid. Una bruttissima tegola, non c’è che dire! Nulla è perduto, però! Di chi stiamo parlando, però? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del PrimaFestival: c’è anche il bravissimo attore napoletano

È positivo al Covid: l’annuncio a poche settimane dall’inizio di Sanremo 2022

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il cantante non ha perso occasione di poter aggiornare il suo pubblico su quanto gli sta accadendo in queste ultime ore. In seguito ad un tampone molecolare, il giovanissimo artista ha scoperto di essere positivo al Covid. Insomma, una spiacevolissima notizia a pochissime settimane dalla sua esibizione sul palco di Sanremo 2022.

“Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia”, ha scritto il giovane interprete della kermesse di Sanremo 2022 sui social. Stiamo parlando proprio di lui: Aka7even. A distanza di poche settimane dalla sua primissima partecipazione alla famosa manifestazione musicale italiana, l’ex cantante di Amici ha scoperto di essere risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente, come specificato dal diretto interessato, Luca sta bene, così come lo sono anche le persone che gli sono intorno, e non presenta sintomi.

Ora, oltre a rispettare la quarantena, dobbiamo soltanto augurarci che si negativizzi il più presto possibile.

Cosa accade in caso di positività durante la gara?

Il Covid, purtroppo, continua ad essere una presenza costante delle nostre giornate. Cosa accadrà, però, se un cantante dovesse risultare positivo durante la gara? Come svelato dal conduttore e direttore artistico in conferenza stampa, non succederà né più e né meno rispetto a quello che è successo l’anno scorso con Irama. Il cantante, infatti, non verrà squalificato, ma verrà mandata in video la sua esibizione durante le prove generali?