Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del PrimaFestival: c’è anche il bravissimo attore napoletano

Come nelle cinque edizioni precedenti, anche questo Sanremo 2022 sarà anticipato ogni sera dal PrimaFestival: ecco i nomi dei conduttori!

La macchina organizzativa di Sanremo 2022 è in moto già da diversi mesi e si può dire che Amadeus abbia ormai tutto pronto per lanciarsi in questa sua terza esperienza come conduttore e direttore artistico della celebre kermesse canora.

Per quanto riguarda i Big in gara, si tratta di grandi nomi della musica (Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Emma Marrone e tanti altri) che certamente renderanno indimenticabile questa 72esima edizione.

Amadeus ha poi messo a segno un altro ‘gol’ con la scelta delle co-conduttrici: volti celebri ma anche volti emergenti, che con la loro iconicità, il loro talento e tutto ciò che ciascuna rappresenta, faranno davvero la differenza.

Anche quest’anno, prima di ogni puntata (per l’esattezza partire dal 29 gennaio e fino al 5 febbraio) andrà in onda su Rai 1 dalle 20:35 alle 20:45 la striscia del PrimaFestival, diventata una consuetudine dal 2017. Interviste, approfondimenti e sketch faranno da apripista ogni sera a ciascun appuntamento con la manifestazione. Chi ci sarà stavolta alla conduzione?

Sanremo 2022, ecco i nomi dei conduttori del PrimaFestival

Le prime due edizioni della breve anteprima sono state trasmesse dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo. Nel 2019 e nel 2020, la location è stata invece il red carpet del Teatro Ariston. E se l’anno scorso abbiamo trovato al timone Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia direttamente dall’Ariston, stavolta saranno altri tre volti amatissimi dello spettacolo a condurre i giochi.

Vedremo innanzitutto Ciro Priello, vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori ed ex concorrente dell’ultima stagione di Tale e Quale Show. Qui l’attore dei The Jackal ha confermato talento da vendere sotto molti punti di vista.

Ci sarà poi l’ex miss Italia e conduttrice tv Roberta Capua, reduce dal successo di Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini. Infine, avremo Paola Di Benedetto, ex vincitrice del GF Vip, modella, influencer e presentatrice di Hot Factor, andato in onda l’anno scorso su Sky.

Un trio grandioso che si dimostrerà sicuramente all’altezza del compito affidatogli.