Vi siete mai chiesti come faccia Vittoria Puccini ad avere un viso così liscio e luminoso? La sua routine di bellezza è proprio questa!

A distanza di qualche mese da ‘La fuggitiva’, Vittoria Puccini è la protagonista indiscussa di un’altra fiction piuttosto imperdibile. In onda da diverse settimane su Rai Uno, l’attrice fiorentina sta regalando al suo amatissimo pubblico un vero e proprio capolavoro.

Il successo di Vittoria Puccini, lo sappiamo benissimo, è iniziato più di 20 anni. Quando, davvero giovanissima, interpretava il ruolo di Elisa da Rivombrosa nell’omonima serie televisiva. In tutti questi anni, però, l’attrice fiorentina è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani per gli altri straordinari ruoli interpretati. Ed è riuscita a diventare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Oltre che per la sua straordinaria bravura, però, la Puccina conquista tutti anche per la sua bellezza e semplicità. A tal proposito, vi siete mai chiesti come faccia ad avere quel viso sempre luminoso e super liscio? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua recente intervista ad Elle. A quanto pare, per ottenere un risultato così strepitoso, l’attrice è solita svolgere un vero e proprio ‘rituale’ di bellezza. Scopriamolo!

Come fa Vittoria Puccini ad avere un viso così luminoso? Il ‘segreto’

Se anche voi starete ore ed ore a guardare la pelle di Vittoria Puccini e siete curiosi di sapere quale sia il suo segreto per avere un viso così luminoso, siamo pronti a svelarvi ogni cosa. Anzi, per dirla meglio, è stata proprio la diretta interessata a spiegare il segreto della sua bellezza. Da quanto si apprende da una sua recentissima intervista rilasciata al settimanale Elle, sembrerebbe che l’attrice fiorentina abbia una vera e propria routine da svolgere per la pelle del suo viso.

“L’estetista mi ha insegnato un massaggio che riattiva i muscoli e lo rende più tonico”, ha spiegato Vittoria Puccini. Rivelando, quindi, perché il suo viso si mostra sempre perfetto. Non nasconde la possibilità di potersi concedere qualche piccolo ritocco estetico, anche se non ha affatto intenzione di esagerare, ma almeno per il momento fa di tutto per evitare i segni del tempo. “Dedico molto tempo alla mia beauty routine”, ha detto.

Avreste mai immaginato?