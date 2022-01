Adesso è bellissima con questo look, ma ricordate com’era Serena Rossi agli esordi? Spunta lo scatto di 15 anni fa.

Lei non ha bisogno di presentazioni. È una delle artiste più amate ed apprezzate del nostro Paese. E, da qualche giorno, sta emozionando gli italiani con una nuova appassionante serie tv, La Sposa. Parliamo proprio di Serena Rossi, la splendida napoletana, tra le artiste italiane più completi di sempre. Ma la ricordate agli esordi della sua carriera?

Oggi Serena sfoggia un look sbarazzino, con un taglio medio che le sta d’incanto. Ma facciamo un tuffo nel passato, con uno scatto risalente a circa 15 anni fa. Piccolo spoiler: è sempre stata magnifica!

LEGGI ANCHE —->Quando l’arte è il marchio di famiglia: non indovinereste mai che lavoro fanno i genitori di Serena Rossi

Serena Rossi, com’era agli esordi? Spunta uno scatto del passato della meravigliosa attrice

Serena Rossi è, oggi, una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Attrice, conduttrice, cantante e doppiatrice straordinaria, la 36 enne è un’artista con la A maiuscola. Ma ricordate come è diventata famosa? Era il 2002 quando ha debuttato in teatro, in C’era una volta…Scugnizzi, ma la vera popolarità è arrivata un anno dopo, grazie al ruolo di Carmen Catalano nella soap opera Un posto al sole. Da lì, una carriera ricca di successi per Serena, oggi volto di fiction Rai tra le più seguite dal pubblico. Ma ricordate il suo vecchio look?

Questo scatto del 2008 ci mostra come Serena era solita portare i capelli lunghi e ricci, proprio come la sua Carmen in Un posto al Sole. Come oggi, la Rossi ha sempre optato per look semplici e mai eccessivi, che mettono in risalto la sua innata eleganza:

LEGGI ANCHE —–>La sposa, la nuova fiction con Serena Rossi: dove è stata girata, tutti i luoghi da Nord a Sud

Eh si, sono trascorsi quasi 15 anni da questo scatto ma il tempo sembra essersi fermato per Serena, incantevole più che mai. E voi, state seguendo la nuova serie Rai La sposa? La seconda puntata andrà in onda domenica sera, con due nuovi episodi ricchi di colpi di scena.