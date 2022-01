Amici 21, quando inizia il serale: arriva la notizia che tutti aspettavano

Quando inizia il serale di Amici 21? Finalmente arriva la notizia che tutti aspettavano con ansia: segnatevi questa data

Nella scorsa puntata pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando. Quando inizia il serale? Finalmente possiamo fornirvi una data – più o meno – precisa.

Quando inizia il serale di Amici 21

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. Mancano davvero poche puntate al serale e la corsa si fa sempre più dura. Gli allievi stanno cercando di mantenere il banco in modo da continuare la loro corsa verso il serale. Presto ci sarà l’esame per ottenere l’ambitissima felpa. Al momento non sappiamo se i posti siano illimitati o meno, dunque nessuno è sicuro di accedere al serale.

In questo momento la scuola pullula di allievi, ma, come avvenne lo scorso anno, la produzione potrebbe decidere di allargare i posti d’accesso al serale e far entrare quasi tutti. Al momento, guardando le classifiche di gradimento, sia degli esperti che degli streaming, possiamo già immaginare chi accederà sicuramente al serale.

I fan, però, sono curiosi di sapere quando inizierà la fase serale del talent show condotto da Maria De Filippi. La notizia tanto attesa è arrivata durante la scorsa puntata pomeridiana, in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Il professore Rudy Zerbi, che ha eliminato due dei suoi allievi, ha annunciato: “Mancano sette puntate al serale“.

Facendo un rapido calcolo, dunque, la prima puntata del serale dovrebbe andare in onda sabato 12 marzo 2022. Come successo anche gli anni passati, però, gli allievi del talent show potrebbero avere una settimana di riposo in vista della prima puntata della fase serale. Per questo motivo, l’appuntamento potrebbe slittare a sabato 19 marzo 2022. Al momento la data non è stata ancora ufficializzata, ma vi consigliamo di non prendere appuntamenti per sabato 12 e 19 marzo.

Per tutto il resto continuate a restare collegati sul nostro sito. Nelle prossime settimane sicuramente sapremo annunciarvi la data esatta dell’inizio del serale di Amici 22.