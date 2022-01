Antonella Clerici, avete mai visto suo padre? Su Instagram abbiamo rintracciato un suo scatto: come si chiama e di che cosa si occupava.

Tutti adorano ed amano Antonella Clerici. Conduttrice di successo e timoniera di tantissimi programmi televisivi di un certo calibro, la simpaticissima Clerici non perde mai occasione di poter conquistare tutti. Attualmente al timone di The Voice Senior e È sempre mezzogiorno, la dolce Antonellina vanta di un curriculum davvero impressionante.

Leggi anche –> Com’era Antonella Clerici agli esordi: la riconoscete in questa immagine?

Avete mai visto il padre di Antonella Clerici? Dal punto di vista lavorativo, come dicevamo, sappiamo davvero ogni cosa. Dal punto di vista ‘privato’, invece? Orfana di madre da diversi mamma, la conduttrice non ha mai perso occasione di poter svelare quanto il legame con suo padre è adesso, ma lo è sempre stato, davvero speciale. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un scatto davvero dolcissimo, corredato da parole davvero emozionanti. Siete curiosi di saperne di più? Come si chiama il papà di Antonella Clerici? E, soprattutto, di che cosa si occupava in passato?

Leggi anche –> Antonella Clerici svela cosa succede dietro le quinte della trasmissione: “Mi viene..”

Chi è il padre di Antonella Clerici?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici è solita rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. Oltre ai tantissimi scatti che la ritraggono durante le sue giornate lavorative, siamo riusciti a rintracciarne anche diversi che ce la mostrano in compagnia di sua figlia Maelle o del suo attuale compagno Vittorio. Ma non solo. Spulciandolo con attenzione, abbiamo scovato anche uno scatto del suo adorabile papà. A tal proposito, l’avete mai visto?

Leggi anche –> Antonella Clerici, “Ero grossa, i vestiti non mi entravano”: il difficile momento vissuto dalla conduttrice

Cosa sappiamo sul padre di Antonella Clerici? Forse non tutti lo sanno, ma il dolce uomo si chiama Giampiero Clerici. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia stato proprietario di un colorificio. A differenza di sua moglie, che invece era una casalinga. Appurato questo, siete curiosi di vederlo? Vi accontentiamo immediatamente:

Eccolo qui, il papà di Antonella Clerici. Che dire? Seppure minima, la somiglianza tra padre e figlia balza subito agli occhi. Siete d’accordo?