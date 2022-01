Non tutti sanno che l’attore è apparso come protagonista in un video musicale di Rihanna: l’avete notato?

Jesse Williams è noto principalmente per aver interpretato il dottor Jackson Avery in Grey’s Anatomy. E’ entrato a far parte della serie televisiva statunitense nel 2009 e l’abbiamo visto fino al 2021, nella diciassettesima stagione.

Ha debuttato come attore nel 2006 come guest star di un episodio della serie televisiva Law & Order, mentre il suo debutto cinematografico avviene nel 2008 con il film 4 amiche e un paio di jeans 2, sequel di 4 amiche e un paio di jeans del 2005. Fin da giovane ha lavorato come modello ma non ha mai voluto farne una carriera. Williams è famoso in tutto il mondo, ha recitato al cinema e in televisione. Non tutti sanno che ha anche partecipato a diversi videoclip musicali. E’ stato lui il protagonista di un video del brano di Rihanna, insieme all’artista: ci avete mai fatto caso?

In Greys’ Anatomy, il personaggio di Jackson Avery è stato presente per tanti anni, esattamente dal 2009 al 2021. Jesse Williams ha recitato fino alla diciassettesima stagione della serie, terminata qualche mese fa. Da circa un mese è iniziata la diciottesima stagione del famoso medical drama.

Il ruolo del dottor Jackson è stato un trampolino di lancio verso la popolarità e il successo. Inizia a lavorare come modello, al college, anche se, non ne ha mai voluto farne una carriera, per poi diventare un attore. Il debutto avviene nel 2006, come guest star, di un episodio della serie televisiva Law & Order. Pian piano viene notato e richiesto in film al cinema e per il piccolo schermo. Jesse Williams, forse, non tutti lo sanno, ha anche partecipato a diversi videoclip musicali. Nel 2009 è stato il protagonista del video del brano di Rihanna, insieme all'artista: l'avete notato?

Questo uno scatto ripreso da una scena del video di Russian Roulette, brano di successo della cantante barbadiana. Ci avevate mai fatto caso? L’attore, a quanto pare, ha lavorato in diversi ambiti, sempre ottenendo grande successo.