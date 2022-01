Avete mai notato quel tatuaggio di Soleil? Ha un significato particolare: non l’avreste mai detto

Avete mai notato quel tatuaggio di Soleil? Ha un significato davvero particolare: non l’avreste mai detto

La bella Soleil si è fatta conoscere nella casa del Grande Fratello Vip per la sua forza e un caratterino un pò particolare. Ma avete mai notato il suo tatuaggio sul piede? Ha un significato davvero particolare e l’ha spiegato a una sua coinquilina.

Ormai il percorso della vippona Soleil Sorge è sempre più faticoso e in salita. Già nell’ultimo periodo si è scontrata varie volte con altri membri della casa, e ora come se non bastasse, è entrata nella casa anche Delia Duran. La moglie di Alex Belli, anche se attualmente sono in pausa, non è certo entrata nella casa del GF Vip per fare amicizia con Soleil. Il loro primo confronto è stato all’insegna del botta e risposta, sembra proprio che le due donne non si riescano mai a comprendere! Quando Soleil era in giardino con la sua amica Manilia, quest’ultima gli ha chiesto che significato avesse il suo tatuaggio sul piede.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran non risparmia critiche a Soleil e Alex: “Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui”

Avete visto il tatuaggio di Soleil? Il significato è molto particolare

A porre al centro la questione è stata la vippona Manila Nazzaro, che le ha chiesto “Ma cos’è?”, indicando il piede di Soleil Sorge. La risposta di Soleil è davvero inaspettata: “È un mantra, un Oṃ Maṇi Padme Hūṃ”. “Cosa vuol dire?” chiede incuriosita Manila. Soleil spiega alla sua amica che “Ogni sillaba ha un significato, ed è un mantra. Oṃ, Maṇi, Padme, Hūṃ hanno tutti un significato diverso, però il messaggio del mantra in complesso è arrivare all’illuminazione attraverso l’imparare lezioni nella vita”. Davvero un bel significato per questo tatuaggio.

Leggi anche GF Vip, Soleil punta sul fucsia e conquista tutti: il modello del minidress le sta d’incanto

Soleil racconta che è un pò sbiadito, avendolo fatto a 16 anni. A quel punto Manila chiede alla ragazza se fa male farsi un tatuaggio in quel punto, in questo caso la parte laterale del piede. Soleil risponde “Zero” con la sua solita fermezza di donna forte. Il disegno di questo simbolo è un motivo intrecciato, non molto chiaro. Sembra quasi formare un fiore, ma in realtà si tratta di scritte che appunto fanno riferimento alla cultura religiosa del Buddhismo, in particolare modo di quello Tibetano.

Leggi anche GF Vip, Soleil fa una dedica speciale ad Alex Belli davanti a tutti: la ‘reazione’ di Delia Duran

Che significato interessante, e a voi piace il particolare tatuaggio che ha Soleil sul piede?