Ha partecipato a Bake Off Italia 7 e con la sua emozionante storia ha toccato il cuore di tutti: cos’è successo dopo il secondo posto ottenuto?

Anche voi avvertite la mancanza di Bake Off Italia, vero? Non temete, però: a distanza di qualche settimana dalla finale della nona stagione del talent, il buon Flavio Montrucchio si è messo al timone di una nuova ed elettrizzante sfida di coppia.

In attesa di poter scoprire come andrà a finire questa nuova sfida di Bake Off capitanata dal mitico Flavio Montrucchio, facciamo un piccolo ‘rewind’. E scopriamo cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex concorrenti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di colei che è riuscita a classificarsi al terzo posto nel corso della sesta stagione del programma, ricordate? Ebbene. Adesso passeremo in rassegna la settima stagione. Ed oltre alla sua vincitrice, di cui vi abbiamo mostrato già ogni cosa, vi racconteremo della sua seconda classificata. Entrata a far parte del programma di Real Time con una storia davvero emozionante alle spalle, l’aspirante pasticceria ha saputo sciogliere il cuore di tutti ed addolcirli con la sua incredibile bravura. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Com’è cambiata la sua vita dopo aver conquistato il secondo posto a Bake off Italia 7? Scopriamolo!

Secondo posto a Bake Off Italia 7, cosa fa oggi? Cos’è successo dopo il programma

Senza alcun dubbio, in molti si ricorderanno di lei. Anche perché, diciamoci la verità, un dolce sorriso come il suo è davvero difficile da trovare. Stiamo parlando proprio di lei: Hasnaa Machaar, seconda classificata a Bake Off Italia 7. Ricordate il suo talento?

All’epoca della sua partecipazione a Bake Off, Hasnaa aveva 29 anni e svolgeva il ruolo di operaia per la raccolta di pomodori. La sua storia, raccontata alle telecamere del programma, come dicevamo poco fa, ha sciolto il cuore di tutti. Hasnaa, seppure giovanissima, è una ragazza madre. Ed ha raccontato di aver vissuto un periodo completamente da sola dopo il suo divorzio. E questo non ha fatto altro che rafforzare sempre di più il rapporto tra madre e figlia. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che Hasnaa stia continuano a perseguire la sua passione per i dolci, tanto da aver aperto anche un canale Youtube.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul piccolo schermo?