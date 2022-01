Beautiful, anticipazioni americane: la proposta shock di Taylor per Brooke, un colpo di scena che non tutti immaginano.

Appassionati di Beautiful tenetevi forte! Nella soap opera americana stanno per arrivare incredibili colpi di scena. Molti dei quali riguardano i clamorosi ritorni in scena, che in America hanno già accolto: si tratta di Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes! Tre personaggi amatissimi dal pubblico, che faranno ritorno a Los Angeles con obiettivi chiari e tutte le intenzioni di raggiungerli!

In particolare, parliamo di Taylor, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. La donna dopo anni per aiutare i figli, ma, inevitabilmente, riemerge l’amore, mai veramente finito, per Ridge Forrester. Come la prenderà Brooke? Ebbene, ci sarà un grande colpo di scena, che riguarderà proprio le due nemiche storiche della serie. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful anticipazioni: Liam va a letto con Steffy dopo aver visto che…terribile colpo di scena!

Beautiful, anticipazioni americane: colpo di scena tra Taylor e Brooke

Brook e Taylor rappresentano le nemiche per eccellenza della soap opera Beautiful. Almneo nel cuore di Ridge, che ha amato entrambe alla follia, senza mai effettivamente sceglierne una. Anche se ora è apparentemente saldamente legato alla Logan, infatti, il ritorno di Taylor scombussolerà le dinamiche di coppia. Anche se la Hayes specificherà di non volersi intromettere nei “Bridge” e rovinare la loro armonia, qualcosa inevitabilmente accadrà… C’è però un clamoroso risvolto che nessuno immagina!

Brooke attraverserà un periodo buio, legato alla ricaduta nel tunnel dell’alcoolismo, e indovinate chi si offre di aiutarla? Proprio lei, Taylor, che come riporta Twittami Beautiful, si propone come psichiatra della sua “nemica”. Una vera mano tesa o c’è della strategia dietro il gesto della dottoressa?

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazione americane: riceve una proposta di matrimonio ma… bacia un altro! Colpo di scena shock

LEGGI ANCHE —–>Qui era giovanissima, oggi è una star di Beautiful: siete riusciti a riconoscerla?

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità in arrivo nell’amatissima serie tv. Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono circa dieci mesi. Se volete restare aggiornati con le anticipazioni e scoprire in anteprima cosa succederà, continuate a seguirci.