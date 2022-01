Celine Dion, triste annuncio: brutto colpo per i fan, nessuno se lo aspettava

Triste annuncio di Celine Dion, questo è davvero un brutto colpo per i fan: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Arriva una brutta notizia sulla famosissima cantante. I fan non se lo sarebbero mai aspettato, anche se l’annuncio era nell’aria. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il triste annuncio di Celine Dion: cos’è successo

Céline Dion è una cantante molto famosa nonché amatissima dal pubblico. La sua fama può definirsi mondiale. Celine, infatti, non è conosciuta solo negli Stati Uniti, bensì in tutto il mondo, anche nel nostro paese. La sua musica è un mix tra vari generi: dal rock all’R&B fino al gospel e alla musica classica. È considerata una delle voci più influenti della musica pop mondiale.

È emersa come cantante negli anni ottanta, quando ha vinto il Festival mondiale della canzone popolare e soprattutto l’Eurovision Song Contest, rappresentando la Svizzera.

Nel 1990 ha pubblicato il suo primo album, “Unison”, ed in seguito “Falling Into You” e “Let’s Talk About Love” sono stati certificati dischi di diamante negli Stati Uniti. I suoi singoli più famosi sono sicuramente “The Power of Love“, “Because You Loved Me” e soprattutto “My Heart Will Go On“, colonna sonora del kolossal “Titanic“.

Nel corso della sua carriera ha vinto cinque Grammy Award e l’Icon Award. Nel 2019, invece, è stata indicata dalla rivista Forbes come la terza artista musicale femminile piú ricca al mondo con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari.

Nelle ultime ore è arrivato un triste annuncio su Celine Dion. La cantante ha annunciato di dover cancellare la tappa nordamericana del suo “Courage world tour” per problemi di salute. Da tempo l’artista sta attraversando un periodo particolare dal punto di vista della salute. “Speravo davvero di essere pronta, ma suppongo di dover solo essere più paziente”, ha scritto la cantante su Twitter.

La cantante già ad ottobre aveva cancellato alcune date del suo tour perchè aveva spasmi muscolari gravi e persistenti. La cantante sperava di poter tornare sul palco a marzo, ripartendo da Denver, ma anche le date di marzo sono state cancellate.

In un comunicato stampa, la staff della nota cantante ha spiegato: “La sua guarigione ha richiesto più tempo di quanto sperasse”.