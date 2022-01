Tra loro 30 anni di differenza: chi è Parveen Dusanj, la moglie di Kabir Bedi; i due sono legati ed innamoratissimi da 16 anni.

È entrato da pochissimo nella casa del GF Vip 6, ma è già diventato un grande protagonista. Parliamo di Kabir Bedi, che nella puntata di ieri sera del reality è stato anche incoronato il preferito del pubblico! Una gioia immensa per l’attore, ma non l’unica della serata.

In occasione del suo compleanno, avvenuto qualche giorno fa, Kabir ha ricevuto una dolcissima sorpresa da parte di sua moglie. Un video messaggio dall’India che ha aperto il cuore dell’indimenticabile Sandokan. Ma avete mai visto chi è la sua dolce metà? Si chiama Parveen Dusanj ed ha 30 anni in meno all’attore. Eccoli insieme.

GF Vip, chi è la moglie di Kabir Bedi: Parveen Dusanj ha 30 anni in meno

Sono sposati da 10 anni ma insieme da 16, Kabir Bedi e la sua Parveen Dusanj sono una coppia meravigliosa. Nata nel Regno Unito nel 1976, Parveen ha 46 anni e, quindi, 30 in meno dell’attore indiano, che ha da pochi giorni compiuto 76 anni. Attualmente produttrice, ha studiato Economia Politica e lavorato con associazioni impegnate in problematiche socio-economiche: entra a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council.

Sui social Kabir e la mogli si mostrano spesso insieme, super uniti e complici. Ecco uno scatto condiviso proprio da Parveen sul suo canale di Instagram:

Eh si, davvero bellissimi insieme. Ma forse non tutti sanno che il matrimonio con Parveen, celebrato nel 2016, è stato il quinto per l’attore, che ha alle spalle cinque nozze non andate a buon fine. Nel 1968 ha sposato Protima Bedi, da cui ha avuto due figli; nel 1979 ha sposato Susan Humphreys, mamma di suo figlio Adam; l’attore è poi convolato a nozze con Parveen Babi e Nikki Vijaykar, ma entrambi i matrimoni sono terminati con un divorzio.