Delia Duran in lacrime parla del suo passato: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo”

Delia Duran si racconta a Miriana e Jessica, la concorrente parla del suo passato e dell’assenza di suo padre nella sua vita.

Abbiamo visto Delia Duran in questi mesi al GF Vip, nei diversi confronti con suo marito Alex Belli. La donna è entrata più volte in casa per discutere di quanto stava succedendo con Soleil Sorge. Nell’ultimo confronto, Alex si è avvicinato a lei ed è stato così squalificato, per non aver rispettato le norme anticovid.

Ma adesso, Delia ha deciso di fare il suo ingresso nella casa, come concorrente. E’ entrata da pochi giorni, ma sembra aver già stretto un legame più forte con alcuni coinquilini, in particolare con Miriana e Jessica. La modella, parlando prima con la Trevisan e poi con la principessa, si è lasciata andare e ha aperto il suo cuore, raccontando del suo passato e dell’assenza di suo padre.

Delia Duran racconta dell’assenza di suo padre: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo”

Da qualche giorno ha fatto il suo ingresso come nuova concorrente Delia Duran, la moglie di Alex Belli. La donna, quando c’era suo marito nella casa, è entrata più volte per parlare con lui e ha anche avuto discussioni con Soleil.

Il suo ingresso ha subito fatto parlare, in molti pensano che da un momento all’altro potrebbe scattare la scintilla fra le due donne. Al momento, ci sono state varie frecciatine, ma nessun scontro. Delia si sta ambientando bene in casa e parla un po’ con tutti. Con Jessica e Miriana si è lasciata andare e ha raccontato del suo passato e dell’assenza di suo padre nella sua vita. Miriana, quando erano già entrate nell’argomento, ha chiesto: ‘Ma non avete trovato tuo papà? Voglia di conoscere sua figlia, no?” e lei ha confessato: “Sì, mia mamma, mia zia, ma secondo me non l’ha mai avuta. Di persona non l’ho conosciuto, lui mi fece una telefonata, dicendomi ‘Delia se tu fossi cresciuta con me io non ti avrei mai lasciata fare questi concorsi di bellezza, determinate cose'”.

Subito dopo, in camera, parlando con Jessica, ha avuto un momento di debolezza e ha pianto. Ha poi spiegato il motivo e ha raccontato una parte della storia della sua famiglia e di suo padre: “lui non ha mai avuto questa voglia di conoscermi, magari il destino ha voluto questo, comunque non sarei in Italia ad inseguire i miei sogni. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo”. Jessica ha cercato di consolarla e dispensare consigli, affinchè la Duran non perda le speranze: “Però alla fine mai dire mai… Se non avviene da parte di tuo papà deve venire da parte tua, per non avere rimpianto”.

Delia ha poi voluto ribadire e mettere in luce l’amore che sua madre le ha dato e che non le ha fatto mai mancare.