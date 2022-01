GF Vip, Barù lo dice chiaramente a Delia: il concorrente parla senza mezzi termini

Gf vip, Barù lo dice chiaramente a Delia dopo il confronto con Soleil e suo marito: il concorrente ha le idee chiare.

Lunedì 17 gennaio abbiamo visto una nuova puntata del GF Vip e anche questa volta le ‘sorprese’ non sono mancate. E ancora una volta, al centro delle dinamiche il rapporto tra Alex e Soleil. Ma l’attenzione è caduta su Delia Duran, entrata come concorrente nella casa la scorsa settimana.

La moglie dell’attore è entrata da pochi giorni, ma sembra aver già movimentato gli animi. Ovviamente, è Soleil che ne ha risentito più di tutti. Gli altri concorrenti hanno parlato con la modella e sembrano aver stretto anche un bel legame. Dopo questo confronto che ha visto Delia e Soleil, poi è intervenuto anche Alex, in casa hanno avuto modo di parlare di quanto successo. Barù, trovatosi in salotto con la donna e con gli altri, ha detto chiaramente cosa pensa.

GF Vip, Barù ha le idee chiare e lo dice esplicitamente a Delia

Il confronto tra Soleil e Delia è stato molto forte. La nuova concorrente, in questi pochi giorni di permanenza, ha stretto un legame con gli altri coinquilini. Questo sembra aver infastidito l’ex corteggiatrice, che più volte, parlando con gli altri l’ha riferito.

Ovviamente, il confronto tra le due donne ha avuto come protagonista Alex Belli, il marito della modella. E anche lui, ha poi parlato con sua moglie. Alex ha palesato il fatto di sentirsi appoggiato da Soleil e non da Delia, e anche nei tweet l’ha scritto. Dopo questo momento, la Duran ha avuto modo di parlare con gli altri. Trovatasi in salotto con Barù, ne ha discusso e quest’ultimo ha chiaramente detto cosa pensa.

Delia parlando di Soleil ha detto: “Se non c’è un feeling per parlare con lei, perchè ha un carattere diverso“, e Barù l’ha subito fermata: “Io ho percepito che, secondo me è tutta una cosa strumentalizzata, per cavalcare l’onda da te e da Alex, mi puzza. Non voglio dire che è tutto finto”. La modella ha risposto che non è venuta solo per litigare con Soleil e che sì, ci sono delle incomprensioni, ma non vuole solo parlare del rapporto con Alex. Barù, ad un certo punto ha detto: “Te domani ti devi riappacificare cn Soleil, perchè la persona che ha sbagliato è tuo marito. Sole non ti conosce, non sa chi sei, magari ha avuto un legame forte con una persona, magari succede…“. Ma Delia ha dato una risposta netta, lei non sembra adesso voler chiarire con Soleil.