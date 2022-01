GF Vip, va in camera e scoppia in lacrime: è successo subito dopo la puntata in onda ieri, lunedì 17 gennaio 2022.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip 6 in onda ieri, lunedì 18 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, a partire dal verdetto del televoto, che ha incoronato Kabir Bedi il preferito dal pubblico da casa. Una bella soddisfazione per l’amatissimo attore, ma non è stata una serata felice per tutti.

Subito dopo la puntata, una delle concorrenti è scoppiata in lacrime in camera da letto, ripensando a quanto accaduto durante la diretta. Scopriamo i dettagli dell’accesissimo post puntata.

LEGGI ANCHE —->Lei al GF Vip e lui pronto per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

GF Vip, scoppia in lacrime subito dopo la puntata: lo sfogo della concorrente

Come sempre, i post puntata del GF Vip sono ricchi di avvenimenti. E, anche ieri, in casa è successo di tutto dopo la diretta su Canale 5. In particolare per una delle concorrenti, che si è lasciata andare in un lungo pianto liberatorio. Di chi stiamo parlando?

Di Jessica Selassié. La più grande delle Princess, infatti, è rimasta delusa da quanto successo in puntata con Sophie Codegoni. O meglio con la mamma di Sophie, che, arrivata in casa per una sorpresa alla figlia, ha accusato Jessica di non essere un’amica leale e di parlare alle spalle della Codegoni. Parole che hanno fatto male alla Selassié, che è corsa in camera blu e non ha retto le lacrime. A consolarla ci ha pensato Valeria Marini, che ha sottolineato come non fosse d’accordo con la mamma di Sophie, ritenendo Jessica una ragazza schietta. Anche Barù ha raggiunto la coinquilina in camera, facendola sorridere e riportandole un po’ di buonumore: “Qui è tutto alla luce del sole”, la rassicura il concorrente.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, Biagio toglie il ‘segui’ a Miriana: lui stesso spiega il motivo della decisione

A “peggiorare” la serata di Jessica c’è stato anche il verdetto delle nomination: la principessa è infatti al televoto, insieme a Davide Silvestri, Federica Calemme e la coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini. Chi lascerà definitivamente la casa lunedì?