GF Vip, Delia Duran splende in giallo: per la puntata indossa un bracciale extra lusso, il prezzo vi spiazzerà

GF Vip, Delia Duran splende con un lungo abito giallo: per la prima puntata ha indossato un bracciale extra lusso e il prezzo è esorbitante.

Delia Duran è entrata da pochi giorni nella casa del GF Vip come concorrente. Nei mesi scorsi, però, è sempre stata al centro del gossip e del reality. Suo marito, Alex Belli, concorrente fino a dicembre, aveva stretto un legame con Soleil Sorge.

Questo avvicinamento ha portato la modella ad intervenire più volte. Dopo l’uscita dell’uomo, ha deciso di intraprendere lei questa nuova esperienza. Questo è anche un modo per riflettere, perchè come spiegato da Delia, con Alex, dopo quanto accaduto all’interno della casa con Soleil, il rapporto non va a gonfie vele. Ieri sera, la concorrente si è ritrovata al centro dell’attenzione per il confronto con Soleil e poi successivamente ha parlato anche con suo marito. Ma proprio ieri, Delia ha sfoggiato un look estremamente bello, difficile da non notare, visto che era vestita con un abito lungo di colore giallo. Ma c’è un dettaglio che ha colpito, ovvero il bracciale. Questo indossato dalla donna è molto prezioso e anche il prezzo lo è: vediamo quanto costa.

GF Vip, Delia Duran sfoggia un abito lungo giallo: per la diretta ha scelto un bracciale dal prezzo esorbitante

Lunedì 17 gennaio c’è stata una nuova puntata del GF Vip e per Delia Duran, questa è stata la prima diretta da concorrente. La scorsa settimana, infatti, non ha potuto vivere a pieno la puntata, dato che è entrata in un secondo momento.

Per questa prima diretta, la modella ha scelto un look molto bello e davvero particolare. Difficile non notarla, perchè ha indossato un vestito giallo, lungo, con una gonna, che portava un’apertura da un lato, e con le maniche lunghe. Ma anche la scollatura era ben evidente. L’abito era aderente ed è firmato Babylon. Ma c’è un particolare che ha colpito, stiamo parlando del bracciale.

Il gioiello indossato da Delia è a forma di chiodo e dovrebbe essere il Juste un Clou in oro di Cartier, modello che sul sito ufficiale costerebbe 7.450 euro. Un gioiello che, non è alla portata di tutti. Voi cosa ne pensate del look di Delia Duran per la puntata del GF Vip?