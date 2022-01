Orietta Berti è una cantante amatissima, ma sapete che lavoro fa suo marito? Tra loro ci sono quasi 55 anni di matrimonio: incredibile!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Orietta Berti. Attualmente a The Voice Senior come giudice insieme a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, l’amatissima cantante è tra i volti più amati della televisione e musica nostrana.

Leggi anche –> Orietta Berti: “Mi è dispiaciuto…”, si lascia andare ad una confessione su Al Bano

Iniziati a muovere i primi passi nel panorama musicale quando era soltanto una ragazzina, Orietta Berti è riuscita facilmente a distinguersi all’interno di questo mondo. E, ad oggi, è una delle voci più amate dal pubblico italiano. Ogni sua apparizione televisiva, come sapete, riscuote un successo davvero impressionante. Ed ogni suo singolo e progetto discografico riesce ad ottenere dei risultati pazzeschi. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Da quasi 55 anni, Orietta Berti è sposata con il mitico Osvaldo. Oltre che essere suo marito, la cantante vede in lui un vero e proprio punto di riferimento. E la diretta interessata non ha mai perso occasione di poter dichiarare apertamente. Sono davvero tantissime, però, le persone che si chiedono cosa faccia? E, soprattutto, quale sia il suo lavoro? Orietta Berti è una cantante amatissima, ma suo marito che lavoro fa? Scopriamo tutti i dettagli.

Leggi anche –> Orietta Berti, il lutto che ha segnato la sua vita: “Avevo 18 anni”

Che lavoro fa nella vita Osvaldo, il marito di Orietta Berti?

In diverse apparizioni televisive e sue interviste, oltre che parlare della sua immensa carriera, Orietta Berti non ha mai nascosto il forte sentimento e legame che ha nei confronti di suo marito. Il prossimo Marzo, infatti, la coppia compirà esattamente 55 anni di matrimonio, ma è come se si amasse come il primo giorno. Insomma, ad avercene sentimenti di questo genere.

Leggi anche –> “È stata una pagina brutta della mia vita”, drammatica confessione di Orietta Berti

Cosa sappiamo, però, sul buon Osvaldo? Sappiamo benissimo che la loro splendida storia d’amore è iniziata tantissimi anni fa e che, ancora adesso, sono davvero legatissimi. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa si occupa nella vita? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di conoscere Orietta Berti, il buon Osvaldo fosse un pilota di really. Una volta incontrata la famosa cantante e, soprattutto, per suo amore, ha scelto di abbandonare questa strada. E di dedicarsi completamente a lei. Ad oggi, infatti, sembrerebbe essere suo manager e produttore.

Lo sapevate?