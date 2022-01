Arriva una lite del tutto inaspettata al GF Vip: a scontrarsi sono proprio loro; ecco cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 18 gennaio 2022. Nella casa più spiata della tv è successo davvero di tutto e gli equilibri sono in continua evoluzione. Come le alleanze, che via via mutano nel corso delle puntate. Ieri sera, ad esempio, abbiamo assistito ad uno scontro che non avremmo mai immaginato si realizzasse!

La rottura tra le due concorrenti sembra essere molto importante, nonostante fino a qualche giorno fa sembravano essere legatissime! Scopriamo cosa è successo e come si è giunti a questa complicata situazione!

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, va in camera e scoppia in lacrime: è successo subito dopo la puntata

GF Vip, lite inaspettata tra due grandi amiche: è la fine del loro rapporto?

Da diverse settimane si parla di gruppi all’interno della casa del GF Vip. Ma se anche all’interno di un gruppo si creassero rivalità? È quello che sta accadendo al “trio” più famoso di questa edizione del reality, formato da Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. In particolare, Soleil è sempre più distante da Manila. Il motivo? L’ingresso di Delia Duran, con la quale la Nazzaro ha stretto un bel rapporto. Un comportamento incoerente secondo la Sorge, che sottolinea come in passato Manila ne abbia dette di tutti i colori riguardo la moglie di Belli. Ebbene, ieri sera in puntata è esplosa la bomba!

Dopo giorni di freddezza, le due hanno affrontato il discorso proprio nel corso della puntata ed è nata una vera e propria discussione. Manila ha ribadito che è stata Soleil a chiudersi da quando è entrata Delia: “Io ero molto dispiaciuta, sono andata da lei, anche questa mattina, le ho detto io ti voglio bene, ci sono“. E sull’accoglienza a Delia, che dorme con lei, Manila sottolinea: “Perdonatemi ma io per la mia etica non posso negare né l’ascolto né la conoscenza a chiunque, compresa una donna che ha una storia da raccontare.”

“Allora magari le parole che hai avuto nei suoi confronti e il giudizio prima lo dovevi evitare, se dopo fai questo perbenismo. Come sempre cercate di fare i paladini della bontà quando non lo siete, anche basta”, replica Soleil.

LEGGI ANCHE —–>Lei al GF Vip e lui pronto per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

Dal suo canto Manila invita Soleil e Delia a chiarirsi e a trovare un punto di incontro, ritenendo entrambe due donne straordinarie. Qualcosa ci dice, però, che la pace tra le due sia ancora lontana… E con Manila, Soleil riuscirà a recuperare la vecchia armonia?