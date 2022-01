Lol-chi ride è fuori 2, svelata la data di inizio: manca pochissimo!

Lol-chi ride è fuori 2, finalmente è stata svelata la data di inizio: manca davvero pochissimo! Noi non vediamo l’ora.

Finalmente ci siamo, è stata svelata la data di inizio del programma più esilarante della televisione. Siete pronti per sapere quando andrà in onda Lol-chi ride è fuori? Ci saranno tantissimi personaggi di successo!

La scorsa stagione di Lol, programma targato Amazon Prime Video, ha veramente riscontrato un grande successo. Anche quest’anno ritroveremo colui che fa le veci di casa, stiamo parlando del noto cantante e marito di Chiara Ferragni, Fedez. Per quanto riguarda il cast che ci allieterà con battute esilaranti e scherzi matti, abbiamo finalmente la lista dei nomi completi. Potremo vedere Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Marina Di Biase, Alice Mangione e Max Angioni. Tutti personaggi noti nel panorama mediatico italiano. C’è chi lavora nel mondo della comicità a stretto contatto con i social sia chi lo fa nella maniera più classica, come il teatro o la televisione. Quel che è certo è che ne vedremo davvero delle belle con questo cast stellare! Pronti a scoprire la data di inizio?

Svelata la data di inizio di Lol-chi ride è fuori 2, manca pochissimo!

La novità di quest’anno è che al fianco del presentatore Fedez, non vedremo l’esilarante Mara Maionchi, che è stata sostituita dal collega Frank Matano. Ci potremo godere l’inizio della seconda stagione tra meno di un mese. La data specifica è stata pubblicata tramite post social, dal profilo ufficiale di Prime Video Italia. Sarà disponibile dal 24 febbraio 2022, e noi non vediamo davvero l’ora!

Con un cast così sicuramente non riusciremo a trattenere le risate, che come saprete è ciò che viene richiesto ai concorrenti, al fine di vincere questo estenuante gioco. Tra le presenze dei concorrenti più incerte, c’era quella della giovane Diana Del Bufalo. Erano uscite voci che la vedevano impossibilitata a partecipare per il fatto che non fosse vaccinata, causa motivi di salute. La notizia però è stata prontamente smentita sia dalla stessa comica, sia dal programma poco dopo. Non ci resta quindi che aspettare l’inizio del programma.

E voi siete pronti per ridere a crepapelle con il cast di Lol-chi ride è fuori 2? In onda dal 24 febbraio.