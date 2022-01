Da poco cinquantenne, Nek vanta ben 30 anni di carriera: oggi è un cantante famosissimo, ma in pochissimi conoscono questo retroscena.

Tutti amano e conoscono le canzoni di Nek, non c’è che dire. Nato a Sassuolo il 6 Gennaio del 1972, il buon Filippo Neviani ha da sempre avuto la passione per la musica. E, sin da piccolo, ha fatto di tutto per renderla sostanza dei suoi giorni.

Da poco cinquantenne, Nek vanta di una carriera davvero impressionante. Pensate, si contano circa 30 anni di carriera. Un traguardo davvero impressionante, c’è da ammetterlo. Cosa sappiamo, però, su di lui? Sappiamo benissimo che si è affacciato per la prima volta sulla scena musicale nostrana quando era davvero giovanissimo e che da quel momento non si è mai più fermato. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena del passato. Appurato che, ad oggi, Nek è un cantante amatissimo e tutti i suoi singoli riescono a registrare dei record pazzeschi, sapete come ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo? Forse non tutti lo sanno, ma spunta un retroscena incredibile del passato. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Sapevate questo retroscena sulla carriera di Nek?

Pensate di conoscere ogni cosa su Nek? Seppure siete suoi fan e conoscete a memoria le sue canzoni, siamo certi che in pochissimi di voi sono a conoscenza di questo retroscena che riguarda la sua carriera. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ebbene.

Sappiamo benissimo che il debutto di Nek è avvenuto esattamente nel 1992 quando, per la prima volta in assoluto, il buon Filippo Neviani pubblica l’album ‘Nek’. Da quel momento, la scalata la successo del cantante di Sassuolo è letteralmente in salita. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, prima di questo momento, il buon Neviani si era già approcciato al mondo musicale con un duo. Insieme al suo amico Gianluca Vaccari, infatti, Filippo forma un duo ‘Winchester’ nel 1987. E, nel 1989, entra a far parte della band White Lady. Nel 1991, però, decide di distaccarsi da questo mondo. E di dedicarsi alla carriera da solista. Da quel momento, poi, tutto è storia.

Diteci la verità: lo sapevate?