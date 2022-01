Protagonista di Paso Adelante, l’attrice ha sostituito la sorella in un famoso film: l’avete notato?

Paso adelante è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia dal 2004 al 2006. Divisa in sei stagioni, la trama racconta le vicende dei ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. In particolare, al centro dell’attenzione, abbiamo trovato Lola Fernandez, Pedro Salvador, Roberto Arenales, Ingrid Munoz e Silvia Jauregui e tantissimi altri personaggi.

Uno dei personaggi più complessi è Silvia, una ragazza all’inizio introversa e molto snob. Viene considerata la migliore ballerina della scuola, in particolare eccelle in danza classica e flamenco ed è anche nipote della co-direttrice Alicia. La giovane è stata interpretata dall’attrice Monica Cruz. Forse, non ve ne siete accorti, ma la Cruz, sorella di Penelope, ha sostituito sua sorella maggiore, incinta a quei tempi, in un famoso film di successo: l’avete notato?

Monica Cruz è una ballerina, attrice e modella spagnola. Ha ballato per quasi sette anni nella compagnia di Joaquín Cortés, che la portò a danzare per i migliori palchi del mondo. Ha intrapreso la carriera di attrice nel 2001, raggiungendo il successo grazie alla serie televisiva Paso Adelante.

Qui interpreta Silvia ed esibisce, non solo le sue doti di attrice, ma anche di ballerina. Sappiamo che Monica è la sorella minore di Penelope Cruz, attrice famosa in tutto il mondo. E’ stata proprio la sorella minore a sostituire Penelope, in un film di successo, perchè era incinta e non poteva più nascondere la pancia sotto il costume. Per caso, l’avete notato?

Ebbene, Monica ha preso i panni di Angelica, ne I Pirati dei caraibi-Oltre i confini del mare, partecipando nel 2010, ad alcune riprese. Eravate a conoscenza di questo cambio di attrice? Entrambe le sorelle Cruz hanno vestito alla grande questo personaggio. Questa scelta, forse, è stata fatta, perchè, guardandole, Monica e Penelope, si somigliano moltissimo, tanto da sembrare gemelle.