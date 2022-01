Adesso Harry e Meghan hanno davvero paura: è successo da quando sono ufficialmente usciti dalla Royal Family, i dettagli.

L’uscita definitiva di Harry e Meghan dalla Royal Family, lo sappiamo benissimo, ha fatto parecchio discutere e parlare. A distanza di anni dalle loro nozze, la coppia ha deciso di allontanarsi completamente dalla famiglia reale londinese. E di trasferirsi in California, dove tuttora vivono in compagnia dei loro due figli.

Stando a quanto si apprende dal Daily Mirror, sembrerebbe che gli effetti di questa uscita dalla Royal Family, Harry e Meghan li stiano pagando proprio adesso. Sul tabloid inglese, infatti, si legge che il duca e la duchessa di Sussex abbiano fortemente paura per la loro incolumità. Seppure l’uscita dalla Royal Family sia stata definitiva, il titolo del fratello minore di William continua ad essere vivo e presente. E questo, purtroppo, non lo esclude affatto da minacce esterne. A farne le spese, quindi, è la loro sicurezza, che la coppia deve difendere con le unghie e con i denti a spese proprie. Davvero incredibile da credere, ma è proprio così. Cerchiamo di capire qualche cosa in più molto più da vicino.

Harry e Meghan hanno paura: cos’è successo dopo l’uscita dalla Royal Family

“Mentre il suo ruolo all’interno dell’istituzione è cambiato, il suo profilo di membro della famiglia reale non è cambiato. La minaccia resta. Per lui e per la sua famiglia”, sono proprio queste le esatte parole che si leggono su Daily Mirror, riportate anche da Fanpage, che avrebbero detto gli avvocati di Harry al tabloid. Da come si può chiaramente capire, quindi, sembrerebbe che sia il principe che sua moglie Meghan abbiano paura per la loro sicurezza. E che, completamente sprovvisti di polizia pagata dai contribuenti data la loro uscita dalla Royal Family, siano costretti a provvedere da soli.

Su Daily Mirror, infatti, si legge che Harry e Meghan abbiano scelti di tutelarsi da soli. E di ‘arruolare’, quindi, una squadra di sicurezza a spese loro. Sarà davvero così? Chi lo sa! Su Fanpage, però, si legge che fonti vicino alla casa reale avrebbero categoricamente smentito tale dichiarazioni. Tanto che, a quanto pare, il duca e la duchessa di Sussex dovrebbero fare ritorno a Londra nel Giugno prossimo in occasione del Giubileo di platino della regina.

Cosa ne pensate?