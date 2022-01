Dopo la vittoria al GF, Flavio Montrucchio ha dato inizio ad una carriera impressionante: sapete cosa faceva prima del successo in tv?

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Flavio Montrucchio! Attualmente al timone di Primo appuntamento e Bake Off – dolci sotto un tetto, entrambi su Real Time, il simpaticissimo torinese è uno dei conduttori che vanta di un successo davvero impressionante.

In tutti questi anni, Flavio Montrucchio è riuscito a costruirsi un curriculum niente male. Attore e conduttore, l’ex vincitore del Grande Fratello ha saputo immediatamente conquistarsi l’attenzione del pubblico italiano. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da un fascino irresistibile, una simpatia più unica che rara e una bravura fuori dal normale, il buon Montrucchio ha conquistato tutti. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo in tv? Sappiamo benissimo che il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto tantissimi anni fa. Quando non soltanto ha partecipato al GF, ma è anche riuscito a vincerlo. Cosa faceva, però, prima di questo momento? Scopriamolo insieme.

Cosa faceva Flavio Montrucchio prima del successo in tv?

Era esattamente il Settembre del 2001 quando, in diretta televisiva, Daria Bignardi dava inizio alla seconda edizione del GF e dava il benvenuto nella nuova casa di Cinecittà a tutti i concorrenti. Tra coloro che, sin da subito, hanno saputo conquistare l’attenzione su di sé, vi era proprio lui: Flavio Montrucchio! A distanza di ben 92 giorni dall’inizio del programma, il bel torinese è uscito da lì come vincitore. E, da quel momento, ha cavalcato la cresta dell’onda.

Dopo la sua vittoria al GF, infatti, Flavio Montrucchio ha dato il via ad una carriera davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo? Ad oggi è amatissimo e questo è indiscusso, ma prima di cavalcare la cresta dell’onda, qual era il suo mestiere? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, il buon Montrucchio abbia lavorato come promoter finanziario in banca. E che, poi, abbia iniziato a presentarsi nel mondo dello spettacolo in diversi programmi e campagne.

Conoscevate questo ‘retroscena’?