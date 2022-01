Serena Rossi si mostra senza filtri e senza trucco: al naturale è stupenda

L’attrice Serena Rossi si mostra senza filtri e senza trucco: al naturale è davvero stupenda!

Abbiamo già potuto vedere l’incredibile talento recitativo di Serena Rossi, ma spunta una foto in cui l’attrice si mostra senza filtri. Al naturale, senza trucco, è davvero stupenda!

Serena Rossi è una bravissima attrice italiana classe 1985 e originaria di Napoli. Dopo averci da pochissimo deliziato con la sua interpretazione di Maria, nella fiction targata Rai La sposa. Dopo un breve inizio a teatro dove si fa notare, l’attrice trova il successo con la nota serie Un posto al sole, in cui interpreta il ruolo di Carmen. Tra i suoi ruoli più di successo possiamo citare Io sono Mia, 7 ore per farti innamorare, Lasciami andare e il recentissimo Diabolik, dove interpreta il personaggio secondario di Elisabeth. Siamo sempre abituati a vederla ben truccata e sempre impeccabile, sia agli eventi sia nei programmi dove è ospite o dove recita. Tuttavia Serena Rossi al naturale è davvero favolosa! Siete curiosi di vederla?

Serena Rossi senza filtri e senza trucco: stupenda!

Sul suo profilo Instagram da quasi 650 mila follower, la bella attrice Serena Rossi ama mostrarsi sempre al top. Sembrerebbe piacerle molto il rossetto rosso vivo, che le fa risaltare la carnagione e gli occhi scuri. Ma le piace sfoggiare anche un look molto più naturale, in cui da risalto alla sua bella pelle abbronzata. Proprio in questo scatto si mostra completamente al naturale, senza filtri e trucco. Secondo noi è bellissima comunque.

Una foto che la ritrae al mare, con i capelli bagnati, la pelle baciata dal sole e un sorriso veramente smagliante! L’attrice non ha assolutamente paura di mostrarsi al naturale, anzi ne va giustamente fiera. Serena Rossi è sposata dal 2008 con il collega del set di Un posto al sole, Davide Devenuto, con il quale ha anche avuto il loro figlio nato nel 2016. Oltre ad essere una donna e un’attrice di successo, con una carriera formidabile alle spalle, è anche una bellissima donna che va orgogliosa della sua bellezza naturale.

Noi adoriamo Serena Rossi! E voi l’avete mai vista senza filtri e senza trucco? È davvero stupenda.