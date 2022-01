Era il 2008 e riusciva a classificarsi al quinto posto a Miss Italia, siete riusciti a riconoscerla? Parliamo di un volto amatissimo!

Era esattamente il 1946 quando, per la prima volta in assoluto, Miss Italia andava in onda. Da quel momento, sono trascorsi ben 76 anni, eppure il concorso continua ad essere tra quelli più ambiti e seguiti da milioni e milioni di italiani.

Nel corso di queste numerosissime edizioni, il pubblico italiano ha avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare la bellezza di ciascuna sua vincitrice e partecipante. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, non vi sarete per nulla dimenticati di lei. Entrata a far parte di Miss Italia nel corso dell’edizione del 2008, la giovanissima modella di Parma ha saputo conquistare l’attenzione su di sé per la sua incredibile bellezza. In quell’anno, come ricorderete, il trionfo spettò a Miriam Leone. La protagonista del nostro articolo, invece, è riuscita ad ottenere il quinto posto. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla in questa foto? Era davvero giovanissima quando ha partecipato al concorso di Salsomaggiore Terme, eppure il successo riscontratone è stato davvero pazzesco. Ad oggi, infatti, è un volto amatissimo della televisione italiana. Ed è stata la protagonista indiscussa di tantissimi programmi di successo. Di chi parliamo?

Si è classificata al quinto posto a Miss Italia, l’avete riconosciuta?

Quando ha scelto di partecipare a Miss Italia nel 2008, come dicevamo poco fa, era davvero giovanissima. Dopo aver ultimato gli studi liceali ed aver abbandonato il corso di moda a Milano, la giovanissima viene scelta per prendere parte al concorso di bellezza. E, sin da subito, impressiona tutti con la sua bellezza. Seppure, infatti, non sia riuscita a conquistare il podio, si è classificata al quinto posto ed ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ad oggi, infatti, è un volto amatissimo della televisione italiana.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete riuscita a riconoscerla? Attualmente protagonista di Back to school, l’ex modella di Miss Italia ha preso parte a tanti altri programmi di successo. Come, ad esempio, L’eredità. O anche GF Vip. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: proprio di lei!

Avete visto proprio bene, si. È Benedetta Mazza in questo scatto di Miss Italia. L’avevate riconosciuta?