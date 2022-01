Grazie a Vite al Limite sta bene con se stessa e sui social non perde occasione di potersi mostrare: immagini a confronto impressionanti.

Vite al Limite ha profondamente cambiato la sua vita. E seppure sia ancora nel bel mezzo della sua rinascita, possiamo dire che la sua esperienza nella clinica di Houston l’ha resa completamente un’altra persona. Ad oggi, la paziente del dottor Nowzaradan sta bene con se stessa. E sul suo canale social ufficiale non perde occasione di poterlo mostrare.

Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite ha deciso di farlo insieme a suo marito, anche lui con gravissime problematiche legate al peso. Ed entrambi hanno dato origine ad un cambiamento davvero choc. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato di lui. E di come il cinquantenne di Chicago sia completamente rinato dopo il programma. Cosa sappiamo, invece, su di lei? Stando a quanto si apprende dal suo canale Facebook, sembrerebbe che una volta spenti i riflettori la donna abbia continuato a mantenere un regime alimentare sano. Anche se ci rendiamo conto che la salita è ancora lunga. Nel frattempo, però, siete curiosi di sapere come si mostra oggi? Ecco alcune immagini a confronto davvero impressionanti.

A Vite al Limite ha ritrovato se stessa, com’è oggi? Guardate qui: immagini a confronto

Ha scelto di partecipare a Vite al Limite proprio per questo motivo: ritrovare se stessa! Ed oggi, a distanza di diversi anni dalla sua partecipazione al programma, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Il suo percorso in clinica non è stato affatto facile. E neanche questi anni, come sottolineato dalla diretta interessata nel corso di un suo post Facebook, lo sono stati. Quello che, però, conta sapere è che grazie a Vite al Limite, la donna può dire di avercela fatta. Stiamo parlando proprio di lei: Vianey Rodriguez, protagonista della settima stagione del programma.

Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di 269 kg, la donna è riuscita a dimagrire ben 102 kg. E ad oggi, a quanto pare, è dimagrita ancora di più. Guardate un po’ queste immagini a confronto:

La Vianey delle fotografie in basso mostrano la donna qualche giorno prima della sua partecipazione a Vite al Limite. Gli scatti in alto, invece, ce la mostrano nel Maggio del 2021 senza filtri. Una trasformazione davvero choc, non credete?