Alex Belli, il particolare gesto per Delia Duran: “Lei sa dov’è”, cosa è successo nella casa del GF Vip.

Loro due formano senza dubbio la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. Si, perché non si fa altro che parlare di Alex Belli e Delia Duran, e del terzo elemento del “triangolo amoroso” della tv, Soleil Sorge. Ora che Delia è entrata nella casa, Alex tenterà di riconquistarla come lei si augura? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è un gesto che non è passato affatto inosservato.

A raccontare tutto è stato proprio l’ex concorrente del GF Vip, in diretta su Casa Chi. l’attore ha rivelato di aver fatto qualcosa per Delia quando era in casa… Scopriamo i dettagli di questa confessione, che ha fatto molto discutere sul web!

Alex Belli e il gesto per Delia Duran: “Lei ha un bigliettino”, nuovo mistero al GF Vip

Alex Belli ha lasciato un biglietto a Delia Duran prima di uscire dalla casa. Proprio così e a rivelarlo è stato proprio lui, in diretta su Instagram con Casa Chi. L’ex concorrente ha parlato dell”enigma” che ha lasciato alla moglie: “Lei ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare. Lei sa dov’è e può trovarlo”. Le sue parole, però, hanno fatto storcere il naso ad alcuni fan, che si sono chiesti come potesse Alex sapere che la moglie sarebbe entrata in casa?

Su Twitter, l’attore fa un chiarimento, spiegando che aveva preparato il biglietto per consegnarlo alla Duran quando entrava in casa per fargli una sorpresa. Ecco cosa ha scritto sui social:

Cosa nasconderà questo enigma? Ma, soprattutto, Alex ha intenzione di riconquistare il cuore della modella venezuelana o il suo interesse per Soleil è sempre più forte? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà e se Delia scoprirà il misterioso biglietto lasciatogli dal marito… Secondo voi come finirà tra i due coniugi?