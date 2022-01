Antonella Mosetti e il suo ex marito, “Dopo di te il nulla”: spunta la foto del matrimonio, giovani e bellissimi

La foto di Antonella Mosetti insieme all’ex marito nel giorno del loro matrimonio celebrato ben 26 anni fa e le dolci parole della showgirl.

Si conobbero ai tempi in cui lei era tra le ragazze di Non è la Rai: erano gli anni Novanta e dal loro amore nacque la figlia Asia. Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli erano davvero giovanissimi quando decisero di sposarsi e la loro storia durò 8 anni.

La cerimonia fu celebrata per l’esattezza il 25 luglio del 1995, nella Chiesa Sant’Anselmo all’Aventino. Quando i due si separarono, Antonella si fidanzò poi con Aldo Montano, protagonista dell’attuale edizione del GF Vip.

Anche con lui ebbe una storia lunga, durata precisamente sette anni, ma i due non arrivarono mai alle nozze e lo schermidore, qualche tempo fa, ha raccontato al Corriere della sera che con l’ex ragazza di Non è la Rai “non costruì qualcosa di importante”.

Tornando alla foto pubblicata dalla Mosetti, la vediamo giovanissima e stupenda come oggi, insieme all’ex marito Alex, vestita da sposa. Le parole a corredo dell’immagine vi colpiranno.

Antonella Mosetti, incantevole nel giorno del matrimonio con l’ex marito: il messaggio non passa inosservato

“Sei stato il mio primo grande AMORE e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla. Noi per sempre!” Alex Nuccetelli”, scrive la bellissima romana, sorprendendo un po’ tutti.

La risposta dell’ex non si è fatta attendere: “E questo giorno venne giù Roma… Mi sposavo la donna più bella d Italia, e non solo esternamente”, ricordando anche lui le nozze con la donna che lo ha reso padre per la prima volta.

Come anticipato, gli ex coniugi si conobbero ai tempi della trasmissione di Gianni Boncompagni: lui era un pr con molte conoscenze tra i vip e quando vide Antonella rimase folgorato e decise che un giorno l’avrebbe resa sua moglie.

Se la fece presentare da alcune colleghe di lei e riuscì a conquistarla. Neanche Alex Nuccetelli si è più risposato dopo la rottura con la Mosetti, ma ha avuto un’altra figlia. Non ha mai rivelato il nome della madre, che, racconta lui, sarebbe una showgirl non molto conosciuta.

Cosa ne pensate? Hanno sorpreso anche voi le parole di Antonella?