Questa bambina oggi è cresciuta ed è tutti i giorni in tv: la riconoscete? È amatissima dal pubblico; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che decidono di condividere sui social alcuni scatti del passato. Dalle foto tra i banchi di scuola ai primi passi in carriera, ma i più dolci sono senza dubbio gli scatti da bambini! E, proprio qualche ora fa, un amatissimo volto della nostra tv ha postato sui social questo tenerissimo scatto.

“Una pugliese tirolese”, ha scritto nella didascalia al post. Ma siete riusciti a riconoscere di chi si tratta? Vi diamo un indizio: è un’artista amatissima dal pubblico da casa.

Qui era solo una bambina, oggi è un personaggio amatissimo della nostra tv: riuscite a riconoscerla?

Tutti i giorni arriva nelle case degli italiani al timone di un programma di successo, ma non tutti sanno che è molto seguita anche sui social. E, proprio lì, ha condiviso una foto ricordo che ha intenerito i suoi followers. Una pioggia di likes e complimenti ha invaso il post, ma avete capito di chi stiamo parlando?

Se vi dicessimo che qualche giorno fa ha spento le sue 41 candeline? Si, parliamo proprio di lei, la meravigliosa Bianca Guaccero. Conduttrice di Detto Fatto su Rai Due, Bianca è uno dei volti più amati dal pubblico, per il suo straordinario talento, ma anche per la sua semplicità. Basta farsi un giro sul suo profilo social per percepire tutto l’affetto dei fan nei confronti della bellissima attrice e conduttrice di Bitonto.

E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete. L’appuntamento con Detto Fatto e tutti gli interessanti tutorial è invece per ogni giorno, su Rai Due, alle ore 15 e 15 circa.