Beautiful, ricordate quando Thorne sparò al fratello Ridge? Il motivo fu incredibile; un tuffo nel passato della soap opera.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché nei prossimi mesi accadranno cose sconvolgenti alla famiglia Forrester! Oggi, però, non vogliamo parlarvi di anticipazioni, al contrario! Faremo un tuffo nel passato, agli inizi delle avventure della famosa famiglia di stilisti. C’è un episodio che non tutti ricordano e che ha convolto due grandi protagonisti della soap, Ridge e Thorne. Ebbene, quest’ultimo ha sparato al fratello!

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di mamma Stephanie, che ha assistito alla scena. Ma ricordate cosa ha spinto Thorne ad aggredire il fratello? Vi rispolveriamo la memoria.

LEGGI ANCHE —–>Oggi è lei Katie Logan in Beautiful, ma ricordate chi l’ha interpretata fino al 2004?

Beautiful, ricordate quando Thorne sperò a Ridge? Stephanie vide tutto!

I fan di Beautiful sapranno che Ridge e Thorne non sono sempre andati d’accordo nel corso degli anni. Non tutti ricordano, però, che Thorne è addirittura arrivato a sparare al fratello maggiore! Un episodio che i fan dell’ultima ora non ricorderanno, essendo avvenuto agli inizi della soap: nello specifico nel 1988, un anno dopo l’inizio di Beautiful. A interpretare i due fratelli Forrester erano infatti Ronn Moss, nei panni di Ridge, e Clayton Norcross, il primo Thorne. Ma perché quest’ultimo è arrivato a premere il grilletto contro il fratello?

Ebbene, c’entra una donna! Che non è Brooke, ma Caroline Spencer, il motivo della discordia. C’è da specificare che Thorne non era in sé, ma sotto l’effetto di antidolorifici ed alcool. Alla scoperta che Caroline, che aveva sposato, aveva passato la notte con Ridge, Thorne è andato fuori di testa, arrivando a sparare al fratello. Il tutto sotto gli occhi di Stephanie, che assiste alla scena dalla finestra e, sconvolta, corre in soccorso del suo primogenito.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: dopo Capodanno si sveglia a letto con lui, colpo di scena shock

Eh si, il colpi di scena hanno caratterizzato la soap sin dai primissimi episodi. E voi, da quanto seguite l’amatissima serie tv americana? In Italia è arrivata nel giugno del 1990, quasi 32 anni fa!