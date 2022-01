La meravigliosa casa di Flavio Briatore: ci sono ‘oggetti’ che valgono milioni di euro

Avete mai visto la casa di Flavio Briatore? È davvero meravigliosa: ci sono oggetti che valgono milioni di euro, impressionante.

Amatissimo imprenditore, Flavio Briatore vanta di un seguito social davvero pazzesco. È proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ci mostrano la sua casa. L’avete mai vista? È davvero meravigliosa!

In queste ultime settimane, vi abbiamo riproposte le case di alcuni dei nostri Vip preferiti. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato quella di Alex Belli, di Clizia Incorvaia, che è in dolce attesa ed ha sciolto il cuore di tutti, ma anche di tantissimi altri. Se, però, vi chiedessimo se avete mai visto la casa di Flavio Briatore, ci sapreste dare una risposta? Andando a curiosare il profilo Instagram dell’imprenditore, sul quale tra l’altro è attivissimo, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ci mostrano la sua dimora a Montecarlo. L’avete mai vista? Vi sveliamo noi ogni cosa. Una cosa, però, vogliamo anticiparvela: è davvero meravigliosa! Scopriamo qualche ‘dettaglio’ in più: ci sono oggetti che valgono milioni di euro.

Flavio Briatore, avete mai visto la sua casa? Dettagli pazzeschi

Vedere la casa di Flavio Briatore, vi assicuriamo, vi lascerà davvero senza parole! Siamo riusciti a rintracciare alcuni ‘dettagli’ su Instagram. E possiamo confermarvi a gran voce che la dimora di Montecarlo è davvero pazzesca. Al suo interno, ovviamente, non manca nulla. Oltre ad un’immensa palestra, ricca di attrezzi e di tutto l’occorrente per un workout completo, la casa del buon Briatore è ricca di dettagli davvero impressionante. Lo stile, a quanto pare, è un mix tra neoclassico e moderno. E, in ciascun stanza, non mancano dei tocchi di stile.

Questo è il soggiorno di casa Briatore. E, diciamoci la verità, è davvero pazzesco. Arredato con ampi e grandi divani di colore chiaro, la stanza presenta uno stile letteralmente moderno.

Si vede chiaramente in queste foto riproposte in alto: Flavio Briatore ama i fiori e le grosse statuine. Non soltanto, infatti, l’imprenditore ne ha uno al centro della sua casa, ma anche due all’ingresso. Credete che le ‘sorprese’ siano finite qui? Vi sbagliate di grosso! L’imprenditore ha una passione spudorata per l’arte. E l’immagine in basso ve ne darà la conferma.

Tra opere d’arte che valgono milioni di euro, oggetti pregiati e molto altro ancora, la casa di Flavio Briatore è davvero pazzesca. Siete d’accordo?