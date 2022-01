“Non è bondage”: cosa fa Alessia Marcuzzi con gli elastici intorno alle gambe

Sapete cosa fa Alessia Marcuzzi con gli elastici intorno alle gambe? “Non è bondage”, scrive lei sui social: ecco di cosa si tratta

La famosa conduttrice televisiva è molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Proprio sul popolare social network, i fan sono rimasti impressionati da una particolare tecnica eseguita dalla donna con degli elastici intorno alle gambe. Chi sa di cosa si tratta?

Cosa fa Alessia Marcuzzi con gli elastici intorno alle gambe?

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972, ha 49 anni ed è una famosa conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera a Telemontecarlo con il programma “Attenti al dettaglio”. In Rai, invece, ha esordito con “Il grande gioco dell’oca”, mentre a Mediaset nel 1995 ha condotto il programma “Colpi di fulmine”. L’anno dopo è stata scelta per condurre il “Festivalbar“. Nel frattempo ha vestito anche i panni di attrice nella serie televisiva “Carabinieri”.

Di recente, la Marcuzzi è stata al timone di reality show di successo, come il “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi“, oltre ovviamente al programma televisivo “Le Iene”.

Essendo una conduttrice molto famosa, la Marcuzzi è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su più di 5 milioni di seguaci. Proprio sul popolare social network, la conduttrice televisiva ha pubblicato un video in cui pratica un particolare allenamento.

Non è la prima volta che la Marcuzzi documenta i suoi allenamenti sui social. La conduttrice spesso dà prova della sua intensa attività fisica e dimostra anche di essere molto atletica ed elastica. Sapete qual è il suo segreto? La conduttrice televisiva pratica regolarmente yoga.

Proprio sui social, la Marcuzzi si è lasciata immortalare in una posizione molto particolare, ovvero stesa sul materassino, con le gambe tirate su e le piante dei piedi che si toccano. Per tenere ferme le cosce il più a lungo possibile, la conduttrice si è servita di alcuni lacci bianchi. Sui social, la conduttrice ha scherzato con i suoi follower, scrivendo: “No, non è bondage”.