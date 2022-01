Sono passati 46 anni da quando Kabir Bedi ha vestito i panni di Sandokan, ma ricordate com’era? È davvero incredibile.

È uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, Kabir Bedi. Entrato a far parte del reality di Canale 5 nel corso della prima puntata di questo 2022, l’attore indiano è stato accolto in modo più che positivo dalla parte restante della casa. D’altra parte, diciamoci la verità, ci voleva proprio!

Attore famosissimo e di un certo calibro, Kabir Bedi è conosciuto per avere vestito i panni di Sandokan ben 46 anni fa. Era esattamente il 1976 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la famosissima serie televisiva concentrate sulle avventure della tigre della Malesia. Da quel momento, la vita del buon Bedi è fortemente cambiata. Ha riscosso, infatti, un successo davvero impressionante. E, nel corso della sua carriera, ha avuto la possibilità di vestire tantissimi altri panni. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiato in tutti questi anni? Sappiamo benissimo che sono trascorsi circa 46 anni dal primo episodio di Sandokan, ma com’era a quel tempo il buon Bedi? Scopriamolo!

Da Sandokan ad attore di successo, com’era in quegli anni Kabir Bedi?

Da attore di fotoromanzi fino ad interprete di tantissimi ruoli di successo, Kabir Bedi è uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano. Amatissimo per avere interpretato Sandokan nell’omonima serie televisiva di Sergio Sollima, l’attore indiano è entrato nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che siamo certi che la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip farà davvero la differenza.

Era esattamente il 1976 quando Kabir Bedi interpretava, seppure giovanissimo, Sandokan. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Ad oggi, la sua eleganza non può assolutamente passare inosservata. Com’era, però, negli anni del suo esordio televisivo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Eccolo, Kabir Bedi nei panni di Sandokan. Che dire? Poco e nulla! Seppure siano passati ben 46 anni da quel momento, l’attore indiano è completamente rimasto identico a quegli anni. Certo, l’età è avanzata, ma sembrerebbe che non essere affatto passata per lui. Siete d’accordo?