Delia Duran, com’era fino a qualche anno fa: le foto prima e dopo

In questi mesi Delia Duran è stata al centro del gossip per la sua storia con Alex Belli. La coppia si è scambiata le promesse d’amore nel 2021. A settembre, l’attore è entrato come concorrente del GF Vip, e quello che è accaduto dopo lo sappiamo.

Belli ha stretto un forte legame con Soleil Sorge. Molti, guardandoli da fuori, hanno parlato di amore tra i due, mentre una larga fetta di telespettatori ha sempre sostenuto che questo avvicinamento sia stato solo per gioco e finzione. Dopo l’uscita di Alex dal reality, c’è stato l’ingresso di sua moglie. La donna, dopo un primo momento di dubbi, ha deciso di entrare come concorrente. In passato abbiamo già visto la modella, in varie fiction e anche a Temptation island, dove ricordiamo ha partecipato proprio con Alex. Lei è bellissima, mora, capelli lunghi e fisico da urlo, ma com’era qualche anno fa?

Leggi anche GF Vip, Delia Duran non risparmia critiche a Soleil e Alex: “Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui”

Delia Duran, oggi concorrente del GF Vip: com’era qualche anno fa, le foto

Delia Duran è entrata come concorrente del GF Vip. Dopo l’uscita di suo marito, Alex Belli, e dopo quanto accaduto tra l’uomo e Soleil in casa, ha deciso di fare il suo percorso. La donna ha più volte ribadito che tutto quello che è successo, ha incrinato il suo matrimonio.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran splende in giallo: per la puntata indossa un bracciale extra lusso, il prezzo vi spiazzerà

Ma in questi giorni, sembra che la situazione non sia migliorata, anzi lunedì 17 gennaio, in puntata, Alex ha detto che sente di essere appoggiato da Soleil e non da sua moglie. Ma Delia, prima di entrare, durante la quarantena, aveva deciso di prendere una pausa dalla sua relazione, per cercare di capire. In questi anni, abbiamo avuto già modo di vederla più volte. Ha partecipato come attrice a varie Fiction, come Il bello delle donne, a L’Onore e il rispetto, dove ha recitato al fianco di Gabriel Garko. L’abbiamo vista anche a Temptation island, proprio con Alex. Oggi la vediamo così, ma com’era qualche anno fa?

Questa è una foto presa dal suo profilo instagram e risale al 2017. Non notiamo grossi cambiamenti, l’unico dettaglio diverso è il colore dei capelli, oggi li porta con qualche sfumatura all’interno.

In questa seconda foto vediamo che porta un’acconciatura diversa rispetto ad oggi.

Lo scatto in alto è ripreso da una scena de L’Onore e il rispetto. Per l’occasione, ovviamente Delia è preparata per vestire al meglio il suo personaggio. In questi anni, dobbiamo dire, che non ci sono stati particolari cambiamenti nel suo look, non trovate? Delia è una donna bellissima e piena di fascino.