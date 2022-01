Delia Duran ha lasciato ufficialmente Alex Belli, ma qual è stata la sua reazione? Le parole dell’attore non sono affatto sfuggite.

Adesso sembrerebbe essere proprio ufficiale: Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli. Proprio ieri, dopo l’arrivo di un aereo per Soleil e l’attore di Centovetrine, la modella venezuelana ha avuto un crollo emotivo. E, ai suoi compagni, ha comunicato la sua decisione: il suo matrimonio è finito.

“Basta, lo lascio. Mi sono rotta le scatole”, sono proprio queste le esatte parole che Delia Duran, dopo l’aereo inaspettato per i ‘Solex’, ha detto tra le lacrime ai suoi compagni di viaggio. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma che a quanto pare è stata più che necessaria per la modella venezuelana. Come avrà reagito, però, in tutto questo Alex Belli? La sua decisione, come sappiamo, Delia l’ha comunicata all’improvviso, ma suo marito come l’avrà presa? La reazione dell’attore di Centovetrine, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. E, sia attraverso una breve intervista a ‘Casa Chi’ che con un post Instagram, non ha perso occasione di poter dire la sua opinione in merito.

Delia lascia in diretta Alex Belli: la reazione di lui non passa inosservata, cos’è successo

A distanza di qualche ora dall’essere stato lasciato in diretta, Alex Belli non ha perso occasione di poter dire la sua opinione in merito alla decisione di sua moglie Delia. E così, ai microfoni di Casa Chi, non soltanto ha ammesso di essere pronto a spaccare la porta rossa per andarsela a riprendere, ma non ha perso occasione di poter esprimere la sua amarezza. “Delia, riconnettiti col cervello”, ha detto.

“Ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità”, ha continuato a dire a ‘Casa chi’. Ma non è affatto finita qui. Proprio qualche ora fa, attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, il buon Belli si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di sua moglie. “Amarsi vuole dire anche lasciare liberi. Pertanto, amore mio ascolta il tuo cuore e sii libera di pensare e fare le tue scelte. Io ti seguirò nel bene e nel male”, ha scritto. Cosa succederà adesso? Secondo voi, come richiesto dal diretto interessato, ad Alex verrà data la possibilità di un chiarimento con sua moglie? Ci auguriamo di si.

Cosa ne pensate di questa sua reazione?