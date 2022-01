La dieta di Adele: la cantante ha preso una netta decisione, ecco il motivo

La mitica Adele è ritornata in forma con una dieta davvero impressionante: in merito ha preso una netta decisione, ecco il motivo.

La trasformazione fisica di Adele, c’è da ammetterlo, è stata davvero pazzesca. Proprio nei mesi scorsi, l’amatissima cantante si è mostrata ai suoi sostenitori. Ed ha letteralmente sconvolto tutti per la sua ritrovata forma fisica.

Sulle pagine del giornale ‘Vogue’, alcuni mesi fa, Adele si è ampiamente raccontata. Ed ha spiegato la dieta che ha completamente cambiato la sua vita. E, soprattutto, stravolto la sua forma fisica. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene. Molto probabilmente la conosceranno in tantissimi: facciamo riferimento alla Dieta Sirt. Si tratta, infatti, di un’alimentazione che prevede la completamente riduzione dei latticini e l’eliminazione dei grassi e zuccheri saturi. È proprio questo, quindi, il ‘segreto’ della ritrovata forma fisica di Adele. E che ha completamente stravolto la sua immagine, ottenendo l’immediato consenso dei suoi sostenitori. Avete notato, però, che quando la cantante ha deciso di seguire questo percorso, la stessa ha preso anche una netta decisione? A parlarne, è stata sempre la diretta interessata a Vogue. Scopriamo insieme le sue parole.

Adele e la dieta che ha cambiato la sua vita: avete notato anche voi cosa è successo?

La dieta che ha completamente rivoluzionato la vita di Adele, come dicevamo precedentemente, è la cosiddetta Sirt. Questa, come detto, prevede l’assunzione di alimenti che attivano i geni del metabolismo, come cioccolata fondente, olio exravergine di oliva, vino rosso, radicchio e tanti altri. Ovviamente, abbinata ad esse, la cantante non ha perso occasione di poter praticare attività fisica. E, proprio sulle pagine di ‘Vogue’, ha svelato: “La palestra è semplicemente diventata il mio tempo”.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Avete notato che, proprio in merito alla sua dieta, Adele ha preso una drastica decisione? Facciamo riferimento al fatto che, per tutta la durata del suo percorso alimentare, la cantante non abbia mai condiviso nulla sui social. E che soltanto dopo aver ottenuto i primi sorprendenti risultati, abbia mostrato tutto. Ecco. Perché l’ha fatto? A quanto pare, sembrerebbe esserci un motivo ben preciso. “Siamo abituati alle persone che documentano tutto su Instagram. Questa cosa, invece, l’ho fatta per me stessa e per nessun altro. Perché mai avrei dovuto condividerla? Non lo trovo affatto utile. Si tratta del mio corpo”, ha detto Adele.

L’avreste mai immaginato?