Tutti amano Gabriella Pession, ma sapete chi è suo marito? È un attore famosissimo: non immaginereste mai come si sono conosciuti.

Tra le tantissime attrici che il cinema e la televisione nostrana offrono al loro amatissimo pubblico, Gabriella Pession è tra coloro che vanta di un successo davvero assoluto. Siete d’accordo con le nostre parole?

Nata a Daytona Beach, Gabriella Pession ha compiuto il suo debutto nel mondo della recitazione nel 1997. È proprio dopo essersi dedicata alla sua passione per il pattinaggio ed avere iniziato anche la carriera da modella che la giovane donna compie il suo esordio al fianco di Leonardo Pieraccioni in ‘Fuochi d’artificio’. Da quel momento, seppur giovanissima, Gabriella viene immediatamente notata. Ed amata. Ad oggi, la sua carriera vanta la partecipazione di tantissimi film e fiction di successo. Come dimenticarla, ad esempio, in Capri. Oppure, La porta Rossa, ma anche in diversi altri progetti impressionanti. Insomma, l’attrice vanta sicuramente una carriera davvero incredibile. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Sappiamo che dopo la storia d’amore con Sergio Assisi, conosciuti sul set di Capri, la bella Pession è convolata a nozze nel 2016. Sapete dirci, però, chi è suo marito? Anche lui è un attore famosissimo: non immaginereste mai come si sono conosciuti.

Sapete chi è il marito di Gabriella Pession? Si sono conosciuti proprio così

Chi lo dice che il set cinematografico o televisivo è fatto solo per lavorare? Lo sa bene Gabriella Pession, che per ben due volte ha trovato l’amore proprio per via del suo lavoro. La prima volta, come dicevamo precedentemente, è avvenuta sul set di Capri quando ha conosciuto il suo collega Sergio Assisi. E se ne è innamorata perdutamente. La seconda, invece, è avvenuta diversi anni fa. È proprio durante le riprese del film ‘Crossing Lines’ che l’attrice incontra il suo attuale marito. Chi è lui?

Se siete curiosi di sapere chi è il marito di Gabriella Pession, sappiate che anche lui non è un volto affatto sconosciuto. Stiamo parlando, infatti, di un attore molto famoso ed amato, nonché protagonista di un’amatissima serie televisiva, Grey’s Anatomy. Chi è? Richard Flood. Eccoli insieme:

Richard e Gabriella sono convolati a nozze nel 2016 e nel 2014 sono diventati genitori. Sono davvero bellissimi insieme, vero?