GF Vip, “Finalmente tutti e tre insieme”: ha partorito una bambina, il nome scelto ha un significato molto speciale

Pioggia di auguri per l’ex protagonista del GF Vip che ha finalmente partorito: è nata una bimba, sapete come l’hanno chiamata?

La bellissima ex gieffina ha presentato la figlia ai fan su Instagram: la piccola è nata venerdì 14 gennaio, ma solo ieri 18 gennaio in serata la splendida notizia è stata resa pubblica. Si tratta della sua prima bambina e lei e suo marito sono al settimo cielo.

Stiamo parlando di Alessia Macari, ‘Ciociara’ di Avanti un altro! e vincitrice della prima edizione del GF Vip nel 2016 che la scorsa estate aveva annunciato di essere incinta. Sposata dal 2019 con il calciatore tedesco Oliver Kragl, ha postato una dolcissima foto in cui si vedono le sue mani, quelle di suo marito e quelle della bimba.

Quando fece sapere di aspettare un bebè, Alessia spiegava di non essere intenzionata ad allattare: una notizia che ha fatto storcere il naso a molti, ma lei ha risposto di non essere stata allattata da neonata e di essere cresciuta ugualmente bene.

La coppia in un primo momento era intenzionata a scegliere un nome diverso: al settimanale Nuovo avevano detto infatti che se si fosse trattato di una femminuccia l’avrebbero chiamata Sia, se invece avessero avuto un maschietto lo avrebbero chiamato Maui. Anche questi nomi indubbiamente particolari. A quanto pare, però, hanno cambiato idea: scopriamo allora come hanno chiamato la bebè.

GF Vip, l’ex vincitrice ha partorito: valanga di cuoricini per la splendida notizia

Quattro giorni dopo il lieto evento, la Macari ha divulgato la notizia via social con un post in cui presenta sua figlia che ha ricevuto migliaia e migliaia di like e commenti.

“Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso”). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg”, si legge sotto la foto. La neomamma ha poi concluso il messaggio così: “Mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”.

Congratulazioni alla showgirl e a suo marito per la nuova vita appena iniziata!