GF Vip, il ‘gruppo’ è sempre più lontano da Soleil? La frase di Katia Ricciarelli non è passata inosservata

GF Vip, il gruppo è sempre più lontano da Soleil? Katia Ricciarelli durante la puntata lo dice chiaramente.

La sesta edizione del GF Vip sta lasciando il segno. Dall’inizio del reality sta accadendo di tutto. Per diverse settimane, abbiamo visto al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il loro forte avvicinamento ha portato Delia Duran ad intervenire più volte.

Il colpo di scena c’è stato quando l’attore è stato squalificato, perchè non ha rispettato le norme anticovid, avvicinandosi alla donna durante il confronto. Adesso, però, Delia è entrata come concorrente e ancora una volta, al centro delle dinamiche del gioco, c’è questa sorta di ‘triangolo’. In casa, abbiamo appurato che si sono formati due gruppi, anche se, al momento, sembra che ci sia una quiete tra i due ‘schieramenti’. Ma nelle ultime ore, sta accadendo qualcosa di inaspettato, sembrerebbe che Soleil, sia sempre più lontana dal suo gruppo. Nella puntata di lunedì 17 gennaio, la frase di Katia Ricciarelli ha messo in chiaro ancora di più questo allontanamento.

GF Vip, Soleil è sempre più lontana dal suo gruppo: la frase di Katia Ricciarelli è chiara

Lunedì 17 gennaio c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Si è aperta con il confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran, confronto che non sembra aver riportato la pace e non sembra aver portato luce nei loro rapporti.

Nelle ultime due settimane, abbiamo visto che in casa si sono formati due gruppi. Ma questi due gruppi sono in continua evoluzione, e anzi, con l’entrata di Delia, tutto sembra essere nuovamente cambiato. Quello che sta accadendo, però, tutti l’hanno notato. Soleil ha visto che alcuni suoi compagni si sono molto avvicinati alla modella e ha iniziato ad esprimere un certo disaccordo. Adesso, però, qualcosa sembrerebbe stia ancora cambiando, perchè proprio la Sorge sembra essere sempre più lontana dal suo gruppo. Durante la diretta di lunedì, c’è stata poi una frase di Katia Ricciarelli nei suoi confronti che in pochi avranno sentito, ma che porta a galla nuovi risvolti.

Dopo che le opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno dato i nomi dei preferiti, ovvero Giucas e Soleil, Katia, Manila, Davide e Valeria si sono trovati vicino per parlare. La cantante ha sbottato e ha detto: “Continua ad essere salvata dalle opinioniste Soleil, ogni volta così”, e Manila ha risposto: “Con una motivazione che non esiste, proprio non esiste“. Con queste parole sembra che davvero il gruppo sia sempre più lontano dalla concorrente, non trovate?