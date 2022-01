GF Vip, “il prossimo anno non ci sarò”: l’annuncio non lascia spazio a dubbi; cosa accadrà nella prossima edizione del reality.

Mancano circa due mesi alla fine di questa sesta edizione del GF Vip. Un’edizione scoppiettante, che diventerà la più lunga di sempre: l’ultima puntata andrà in onda lunedì 14 marzo. In attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, c’è già una notizia che riguarda la prossima edizione del famoso reality show.

Una notizia che non farà piacere al pubblico del programma, che dovrà salutare una protagonista. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Gf Vip, tutte le storie d’amore nate nella casa: chi sta ancora insieme e chi si è lasciato

GF Vip, arriva l’annuncio inaspettato: “Il prossimo anno non ci sarò”

Il GF Vip 6 terminerà a marzo ma, dati gli ascolti positivi, tutto fa pensare che a settembre è già pronta l’edizione numero 7 del reality show. Dove non sappiamo chi ci sarà ma possiamo già dirvi chi non ci sarà. Parliamo di Sonia Bruganelli, attuale opinionista del reality al fianco di Adriana Volpe. Ad annunciare la sua assenza il prossimo anno è stata proprio lei: “Posso annunciare che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari, manco me vogliono”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis.

Che, però, è entusiasta di questa nuova avventura intrapresa all’interno del programma, dove ha vestito un ruolo inedito: “Mi ha fatta crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi”.

LEGGI ANCHE —>GF Vip, il ‘gruppo’ è sempre più lontano da Soleil? La frase di Katia Ricciarelli non è passata inosservata

Insomma, Sonia non farà parte del cast del GF Vip 7: sarà lo stesso anche per la sua collega e “rivale” Adriana Volpe? Non ci resta che attendere le prossime news sulla nuova edizione, per scoprire tutte le novità e soprattutto chi saranno i vipponi che saranno chiusi in casa per iniziare una nuova avventura. Nel frattempo, c’è da scoprire chi vincerà questa sesta edizione del reality: di concorrenti forti, quest’anno, ce ne sono davvero tanti. Chi è il vostro preferito?