GF Vip, un aereo manda in crisi Delia che lascia Alex in diretta: lui reagisce così

Un aereo da parte dei fan di Soleil e Alex mette seriamente alla prova la ‘pazienza’ di Delia: lei lascia l’attore e lui risponde sui social.

Se nella trentacinquesima puntata andata in onda lunedì sera abbiamo assistito all’ennesimo scontro di fuoco tra Soleil e Delia, in cui non sono mancati interventi dallo studio da parte di Alex Belli, nella giornata di martedì l’atmosfera in casa non è stata di certo meno tesa.

Un aereo indirizzato a Soleil e ad Alex ha sorvolato la casa più spiata d’Italia lanciando un messaggio piuttosto chiaro a favore della ‘coppia’: “Solex its real always connected”, cioè “I Solex sono sempre connessi”.

Naturalmente, parole del genere hanno definitivamente mandato in crisi la Duran che da mesi ormai sta accumulando parecchie tensioni a causa del triangolo di cui è protagonista insieme al compagno e all’influencer italo americana.

Il messaggio del velivolo non era firmato, quindi potrebbero essere stati i fan della Sorge e di Belli per sostenere il feeling nato tra i due, ma non è detto. Soleil infatti ha ipotizzato: “Me l’ha mandato Alex”. A queste parole, la modella venezuelana è sbottata.

GF Vip, colpo di scena: Delia lascia ufficialmente Alex, lui risponde con un post sui social

Tra le lacrime, Delia si è sfogata con Miriana, Manila e Katia: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

In effetti, la principale critica della 33enne al “marito” è proprio quella di non aver cercato di recuperare la sua fiducia una volta uscito dalla casa, ma anzi di essersi distaccato ancor di più da lei scrivendo continuamente tweet e post dedicati a Soleil.

La risposta dell’attore parmense non ha tardato ad arrivare: sotto ad un video postato sui social, ha scritto un messaggio rivolgendosi alla compagna. “…non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e sii libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!”, si legge nel post.

Secondo voi, cosa accadrà tra i due nella prossima puntata?