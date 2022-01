Sanremo 2022, una star mondiale super ospite della seconda serata: l’annuncio di Amadeus

Attesa per la seconda serata di mercoledì 2 febbraio a Sanremo un’ospite amatissima: Amadeus lo ha annunciato ieri sera nel corso del TG1.

La sua storia è indissolubilmente legata al Festival di Sanremo: proprio sul palco dell’Ariston negli anni ’90 ebbe inizio la sua straordinaria carriera che l’ha portata a diventare una vera icona della musica mondiale. Anche quest’anno, per la 72esima edizione della kermesse, Amadeus ha scelto lei e il pubblico non può che esserne felice.

Leggi anche——>>>Sanremo 2022, svelati i primi super ospiti: l’annuncio di Amadeus coglie di sorpresa, fantastico!

Dopo aver annunciato la presenza il 1° febbraio dei Maneskin, rock band vincitrice dell’edizione scorsa col brano Zitti e buoni, ieri sera è stata la volta di un’altra bellissima notizia riguardante il super ospite della seconda puntata.

Nel corso dell’edizione delle 20 del TG1 di ieri sera, Amadeus ha fatto sapere che la star in questione è Laura Pausini. La cantante romagnola presenterà per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano “Scatola”, che uscirà giovedì 20 gennaio in tutto il mondo.

Sanremo 2022, annuncio ‘bomba’ di Amadeus: Laura Pausini ospite della seconda serata del Festival

Con un evento streaming, il brano verrà ascoltato contemporaneamente in tutto il mondo e sarà colonna sonora del film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, in uscita su Amazon Prime Video prossimamente.

Leggi anche——>>>Sanremo 2022, brutta tegola a poche settimane dall’inizio: “Sono positivo al Covid”, cos’è successo

Al TG1 la Pausini, entusiasta di tornare ‘a casa’, ha annunciato grandi novità: “Grazie Ama, sì: vengo a Sanremo. E non solo. Penso che con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone, che si chiama “Scatola”. E poi ti racconterò un po’ di cose, perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora, grazie dell’invito”. Un grande ritorno sulla scena musicale per la star leggenda della musica italiana nel mondo.

Dopo aver vinto il Golden Globe l’anno scorso con Io sì (Seen) per la canzone originale 2020 (colonna sonora del film Netflix La vita davanti a sé di Eduardo Ponti con Sophia Loren), Laura è pronta ad un 2022 ricco di altri traguardi.

Leggi anche——>>>Sanremo 2022, chi saranno i conduttori del PrimaFestival: c’è anche il bravissimo attore napoletano

E voi siete felici di gustare il nuovo brano di Laura direttamente dal palco di Sanremo?