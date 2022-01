Sanremo 2022, chi è Yuman: vero nome, età, da dove viene, percorso artistico, brano scelto

Festival di Sanremo 2022, chi è Yuman, il cantante vincitore di Sanremo Giovani e in gara tra i big.

Amadeus per il terzo anno consecutivo sarà al timone del Festival di Sanremo 2022. Dopo alcuni dubbi, il conduttore ha deciso di prendere nuovamente le redini della kermesse. Quest’anno c’è una grossa novità, il podio di Sanremo Giovani avrà la possibilità di essere in gara tra i big. Per questo, gli artisti non saranno 22, ma ben 25.

Al primo posto a Sanremo Giovani si è posizionato Yuman. Il cantante con il brano Mille Notti ha trionfato, in una finale di 12 artisti. Nella stessa serata ha poi annunciato il titolo del brano che porterà al Festival, ovvero Ora e qui.

Leggi anche Sanremo 2022, chi sono i 22 Big in gara: ci sono anche due amatissimi ex di Amici 20

Festival di Sanremo 2022, chi è Yuman: età, da dove viene, come ha iniziato,

I big scelti da Amadeus sono 22, e in aggiunta c’è il podio di Sanremo Giovani. Al primo posto ha trionfato Yuman, che con il brano Mille Notti, ha vinto in una finale di 12 artisti. Ma cosa sappiamo di lui?

Leggi anche Sanremo Giovani, chi sono i vincitori: il podio è in gara insieme ai 22 big

Il vero nome del cantautore dovrebbe essere Yuri Santos Tavares Carloia, ha circa 26 anni, ed è nato a Roma. Quando ha iniziato a scrivere i primi suoi brani non era ancora maggiorenne. Nel 2015, vive tra Londra e Berlino e qui cerca di continuare ad ampliare il suo percorso artistico e umano. Un anno dopo torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music che decide di produrlo. Nel 2017 firma per Universal Music. Il primo singolo, “Twelve”, esce nel 2019 ed entra in rotazione in Radio. Successivamente esce un nuovo singolo Run, grazie al quale viene notato anche in Germania ed è proprio lì che fa il suo primo tour estivo.

A settembre esce il disco d’esordio “Naked Thoughts“. Yuman inizia ad ottenere sempre più consensi e successo, tanto che anche Youtube lo inserisce, sempre nel 2019, tra gli artisti più promettenti dell’anno. Il 2021 è un anno importante per lui, non solo l’uscita del singolo I Am, ma anche l’arrivo a Sanremo Giovani.

Alla Kermesse è stato proprio lui a trionfare con Mille Notti. Adesso, il cantautore è pronto a conquistarci ancora una volta, al Festival di Sanremo 2022, con il brano Ora e qui .