Sapete chi è il compagno di Dakota Johnson? Si tratta di un cantante famoso in tutto il mondo

La conosciamo principalmente per il ruolo di Anastasia nella saga di “Cinquanta sfumature”, ma sapete chi è il compagno di Dakota Johnson?

Dopo il successo ottenuto a livello mondiale interpretando la protagonista dei film tratti dai romanzi di E. L. James, Dakota Johnson si è definitivamente affermata tra le star di Hollywood contemporanee.

Il suo talento è evidentemente “una questione di DNA”: i suoi genitori, Melanie Griffith e Don Johnson sono attori celebri, volti di tante pellicole indimenticabili e sin da piccola ha respirato arte.

Nata ad Austin, in Texas, il 4 ottobre 1989, a soli dieci anni esordisce nel film Pazzi in Alabama, diretta da Antonio Banderas che nel 1996 sposò poi sua madre. Da allora sono stati tanti i film a cui ha lavorato, tra cui Single ma non troppo, In viaggio verso un sogno e La figlia oscura.

Il successo mondiale però è arrivato con la saga di “Cinquanta sfumature” in cui ha incarnato alla perfezione la protagonista descritta dei libri dell’autrice.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, dopo una frequentazione col cantante dei Drowners, Matthew Hitt, Dakota ha un compagno ormai da diversi anni. Non immaginereste mai di chi si tratta.

Dakota Johnson, il suo compagno è una star della musica: di chi parliamo

Già nel 2017, i rumors avevano parlato di una relazione tra l’attrice e il leader dei Coldplay, Chris Martin. Sebbene i due abbiano mantenuto un profilo basso per molto tempo, finalmente in un’intervista del mese scorso ad Elle hanno parlato del loro rapporto.

La 32enne ha confessato qual è il loro segreto per un amore duraturo: “A volte usciamo, ma entrambi lavoriamo così tanto che ci piace stare a casa, in un’atmosfera confortevole e privata. Molte delle feste che facciamo, si svolgono a casa mia”.

Il cantante 44enne è anche l’ex marito di un’altra stella di Hollywood, Gwyneth Paltrow. Dal loro matrimonio, celebrato nel 2003 sono nati due figli, Apple Blythe Alison Martin e Moses Bruce Anthony Martin.

A voi piacciono come coppia Dakota e Chris?