“Solex: è reale, sempre connessi”: aereo per Soleil e Alex, lei non può crederci

Al Gf Vip è arrivato un aereo per Soleil e Alex: “Solex: è reale, sempre connessi”, ma avete visto come ha reagito la concorrente?

Negli ultimi mesi, al centro dell’attenzione, al GF Vip, c’è stato il rapporto nato tra Soleil e Alex. I due hanno stretto un legame speciale, e sono apparsi fin da subito molto affiatati. Ci sono stati anche dei baci, alcuni per gioco, altri per provocazione, almeno così ha fatto intendere Soleil l’ultima volta.

E’ stato infatti uno dei momenti che più ha acceso il gossip, poco prima dell’uscita dell’attore dalla casa, per squalifica. L’ex corteggiatrice si è avvicinata all’uomo e l’ha baciato con passione, ed è stato un bacio corrisposto. Ma ad un certo punto, lei ha spiazzato, dicendo che era finto come lo era stato lui. Ma nonostante l’uscita di Alex, questo rapporto ha continuato a far parlare. Adesso che è entrata come concorrente Delia Duran, la moglie dell’attore, la tensione è ancora più forte. Nelle ultime ore, però, ad accentuare l’astio, è arrivato un aereo speciale proprio per Alex e Soleil: “Solex: è reale, sempre connessi“, ma avete visto la reazione di Soleil?

GF Vip, arriva un aereo per Alex e Soleil: la concorrente non ci può credere

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, dopo l’uscita di quest’ultimo dalla casa del GF Vip, è entrata come concorrente nella casa. Questo ingresso, ha nuovamente acceso la dinamica di cui si è tanto parlato, ovvero del legame tra Alex e Soleil.

Sembrerebbe che fra le due non ci sia un rapporto di pace, tanto che, nella puntata di lunedì hanno avuto un confronto che non ha portato a nulla di buono. Le due concorrenti continuano a essere rivali. Nelle ultime ore, però, è arrivato un aereo particolare e inaspettato proprio per Alex e Soleil: “Solex: è reale, sempre connessi“. Un duro colpo per Delia che ha deciso di lasciare l’uomo in diretta, ma Soleil come l’ha presa?

Quando la donna ha visto l’aereo, era in giardino seduta e si è subito alzata in piedi. Ha mostrato un sorriso smagliante e una felicità incontenibile. Anzi, Soleil ha iniziato a imitare il salto nel vuoto, come per volare e ad un certo punto ha fatto con le mani il segno del cuore. E’ evidente che la concorrente ha provato un piacere nel ricevere questo aereo.