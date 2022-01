Avete visto il ‘particolare’ tatuaggio di Delia Duran? Tutti hanno notato quelle iniziali

Quelle iniziali le hanno notate tutti, Delia Duran ha un tatuaggio molto particolare sul polso, l’avete visto?

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Nei mesi scorsi l’abbiamo vista spesso nel reality, per parlare con suo marito Alex Belli, quando era lui concorrente. Il rapporto tra i due si è molto incrinato dopo quanto accaduto con Soleil.

Più volte la Duran era entrata per discutere con lui. Nell’ultimo confronto, Belli è stato squalificato per non aver rispettato le norme anticovid ed essersi avvicinato alla donna. Ma adesso, al centro dell’attenzione, c’è proprio la moglie dell’attore, entrata in casa. I due si sono scambiati le promesse d’amore nel 2021 e sono insieme da qualche anno. Ma osservando con attenzione la concorrente, in molti hanno fatto caso ad un particolare tatuaggio che ha sul polso: voi l’avete notato?

Delia Duran ha un particolare tatuaggio sul polso: avete notato di chi sono quelle iniziali?

Da qualche giorno Delia Duran è entrata come concorrente del GF Vip e in pochi giorni ha già stretto un forte legame con alcuni dei coinquilini. In particolare, l’abbiamo vista confidarsi con Miriana Trevisan e Jessica sul suo passato.

Delia ha parlato dell’assenza di suo padre nella sua vita, confessando di non averlo mai conosciuto da vicino, ma solo per telefono. In questi mesi, lei è stata spesso al centro dell’attenzione, per la travagliata storia d’amore con Alex Belli. Quest’ultimo, prima concorrente del reality, aveva stretto un legame speciale con Soleil, tanto che, era intervenuta per cercare di capire cosa stava succedendo fra i due. Delia è una donna bellissima e dal fascino irresistibile. In molti hanno notato che lei ha un tatuaggio sul polso. In realtà li troviamo ad entrambi i polsi. Ma avete visto cosa ha tatuato?

La modella sembrerebbe avere da una parte le iniziali di Alex Belli, AB, e dall’altra pare ci sia tatuata la lettera D. Sembrerebbe che abbia proprio tatuato sul polso le iniziali di suo marito. Se così fosse, è evidente che Delia abbia voluto fare questo tatuaggio per per amore verso l’uomo.