“Affari tuoi” torna in onda su Rai 1, chi sarà il conduttore? Sorpresa dell’ultimo minuto

Il game show “Affari tuori” torna in onda su Rai 1, sapete chi sarà il conduttore? Sorpresa all’ultimo minuto: ecco cos’è successo

Tutto pronto per il ritorno in onda di uno dei programmi di maggior successo della rete pubblica. Il game show finalmente ritorna nei palinsesti televisivi. Il programma andrà in onda in prima serata e sapete chi lo condurrà? C’è una sorpresa dell’ultimo minuto.

Torna in onda “Affari tuoi”: chi sarà il conduttore

Affari tuoi è un gioco televisivo andato in onda su Rai 1 dal 13 ottobre 2003 al 17 marzo 2017 nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese “Deal or No Deal”. In passato è stato condotto da Paolo Bonolis, poi da Pupo, da Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti ed infine da Carlo Conti nell’edizione del 2020 dedicata ai ‘promessi sposi’.

È considerato uno dei game show di maggior successo della storia della televisione italiana, ma anche uno dei più controversi. Il programma è stato accusato ripetutamente dallo show avversario negli ascolti, “Striscia la notizia”, di presunte irregolarità orchestrate al fine di aumentare lo share. Gli autori, i conduttori e la stessa Rai hanno sempre respinto le accuse.

Adesso, dopo l’edizione speciale condotta da Carlo Conti, il game show torna ufficialmente in onda. Il programma sarà trasmesso in prima serata e dovrebbe andare in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2022. La prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 12 febbraio 2022. Altra novità del programma riguarda i concorrenti. In gioco dovrebbero esserci intere famiglie, che cercheranno di unire le forze per cercare i pacchi con il bottino più alto.

Ma sapete chi sarà il conduttore del game show? C’è stata una sorpresa dell’ultima ora. Sembrava ufficiale, infatti, la conduzione di Carlo Conti, già al timone dell’edizione speciale andata in onda nel 2020 e dedicata agli sposi. Non sarà però Conti a condurre la nuova edizione di “Affari tuoi”.

All’ultimo minuto, infatti, c’è stato un sorpasso nei suoi confronti. Chi poteva superare un conduttore del calibro di Conti se non uno altrettanto geniale come Amadeus? Sarà proprio lui, dopo il tour de force del Festival di Sanremo, a condurre la nuova edizione di “Affari tuoi”.