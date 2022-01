Tutti l’hanno adorata nella serie tv Love Boat, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sono passati più di 35 anni, da non credere!

È stata una delle protagoniste indiscusse di Love Boat, amatissima serie televisiva di fine anni ’70 ed inizi ’80. Stiamo parlando proprio di lei: Julie McCoy, la direttrice della nave da crociera.

Entrata a far parte del cast sin dalla sua prima puntata, la splendida Julie è stata una delle colonne portanti della serie tv. Ed ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ad oggi, nonostante siano passati più di 35 anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, sono davvero tantissime le persone che si chiedono di lei. E che, soprattutto, continuano ad adorarla. Inutile dirvi, ovviamente, che, una volta ottenuto il successo con love Boat, la bella Julie ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ha preso parte a tantissimi lavori di un certo calibro. Quello che, però, ad oggi si chiedono in tantissimi è come sia diventata? All’epoca di Love Boat, la giovane Tewes ha saputo incantare tutti i telespettatori per la sua incredibile bellezza. Com’è diventata oggi a distanza di ben 37 anni dalla serie tv? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola qui.

La ricordate in Love Boat? Eccola a distanza di ben 35 anni: impressionante

Seppure l’esperienza di Lauren Tewes come direttrice di crociera in Love Boat sia durato dal 1977 al 1983, fino a tre anni prima della sua chiusura definitiva, l’attrice ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Non soltanto, dopo l’esperienza nell’amatissima serie tv, ha saputo cavalcare la cresta dell’onda e prendere parti a tantissimi altri lavori, ma continua ad essere ancora oggi amatissima.

Siete curiosi di sapere com’è diventata? Appurato che la bella Lauren era davvero giovanissima ai tempi di Love Boat, com’è cambiata nel corso del tempo? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto del 2011 e siamo rimasti letteralmente sorpresi nell’ammirare la sua incredibile bellezza. Eccola qui.

Sempre incantevole, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Siete curiosi di sapere, infine, cosa fa oggi? La risposta è semplicissima: continua ad essere una stimata attrice. E a svolgere la sua professione in teatro.