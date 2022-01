Amici, “Spocchioso e convinto”: volano parole grosse, duro colpo

Brutto colpo per un ballerino di Amici: nel daytime di lunedì, la maestra Celentano mostra un video e lo rimprovera davanti ai compagni.

Nella striscia pomeridiana andata in onda lunedì 17 gennaio abbiamo visto la prof Alessandra Celentano contro uno degli allievi ballerini. La docente è stata molto dura nei suoi confronti dopo aver ascoltato le parole del ragazzo in un video.

Domenica 16, il ballerino di latino americano Mattia è stato interrogato dall’insegnante su alcuni termini della danza classica e il risultato non è stato dei migliori, tanto che il voto per lui è stato un 3.

Dopo l’episodio, però, il ragazzo si è lasciato andare a dei commenti in cui ha contestato il comportamento della Celentano. Quest’ultima allora, ha mostrato a tutti le immagini e non è stata per nulla malleabile. Vediamo cos’ è successo.

Amici, duro colpo per Mattia: la Celentano lo sbugiarda davanti ai compagni

Nel video, si sente il ballerino pugliese cercare giustificazioni al cattivo risultato della verifica: “Io gliele ho dette le cose…solo l’arabesque non le ho detto”.

Inoltre, Mattia si è lamentato del fatto che anche ai ballerini di danza classica dovrebbero essere fatte domande sui termini del ballo latino. Una delle compagne gli ha fatto notare però che il classico è la base di tutti gli altri stili di danza. L’allievo si è anche lamentato che la Celentano non gli avesse fornito i libri per studiare.

Dopo aver mostrato le immagini, la prof ha detto senza mezzi termini davanti ai ragazzi: “Questo è il vero Mattia, spocchioso e convinto pure…” e gli ha anche dato una dispensa di latino americano da studiare e lo ha rimproverato di ‘grande superficialità’.

Convinta più che mai delle sue affermazioni, Alessandra Celentano ha fatto un gesto molto esplicito e cioè riaprire i casting per i ballerini di latino americano. Chi si presenterà alle audizioni, ha spiegato, dovrà essere dotato non solo di passione per il ballo, ma anche di una grande preparazione dal punto di vista tecnico.